"Młody Sherlock" to hit Prime Video

Serial "Młody Sherlock" szybko stał się jednym z największych hitów na Prime Video – również w Polsce, gdzie błyskawicznie trafił na listy najchętniej oglądanych tytułów. Widzowie nad Wisłą wyraźnie złapali bakcyla na młodszą wersję legendarnego detektywa, a wszystko wskazuje na to, że platforma nie zamierza poprzestać na jednym sezonie. A przynajmniej w to wierzą fani.

REKLAMA

Serial "Młody Sherlock", stworzony przez Matthew Parkhilla i rozwijany przez Petera Harnessa oraz Guya Ritchiego – reżysera filmowych hitów o słynnym detektywie z Robertem Downeyem Jr – opowiada historię 19-letniego Sherlocka Holmesa, który dopiero zaczyna swoją drogę jako śledczy. Całość jest luźno oparta na książkowej serii Andrew Lane'a, który oczywiście czepie z klasycznych opowieści Arthura Conana Doyle'a.

Sherlockowi daleko jeszcze do genialnego, chłodnego analityka, którego znamy – tutaj jest impulsywny, nieokiełznany i popełnia błędy. Wszystko zmienia się, gdy zostaje wplątany w sprawę morderstwa na Uniwersytecie Oksfordzkim, która prowadzi go w stronę znacznie większego, globalnego spisku.

REKLAMA

Przy okazji zaprzyjaźnia się z inteligentnym i bezczelnym Jamesem Moriartym, który – jak dobrze wiedzą fani Holmesa – w przyszłości będzie arcywrogiem detektywa z Baker Street.

W roli głównej oglądamy Hero Fiennesa Tiffina, znanego m.in. z serii "After", a prywatnie siostrzeńca aktorów Ralpha i Josepha Fiennesów (ten drugi gra w serialu ojca Sherlocka). Towarzyszą mu m.in. Dónal Finn jako Moriarty, Natascha McElhone jako matka Sherlocka, Max Irons w roli Mycrofta, Zine Tseng jako księżniczka Gulun Shou'an oraz zdobywca Oscara Colin Firth w roli sir Bucephalusa Hodge'a.

REKLAMA

Serial szybko stał się hitem i został świetnie przyjęty przez krytyków i widzów – na Rotten Tomatoes zdobył 83 proc. pozytywnych recenzji od krytyków i 82 proc. od publiczności, a na Filmwebie utrzymuje solidną ocenę 7,1. Polakom "Młody Sherlock" naprawdę się spodobał – jest obecnie na drugim miejscu najchętniej oglądanych produkcji na Prime Video.

"Każdy, kto lubi triki, jakimi posługuje się Guy Ritchie, pochłonie "Młodego Sherlocka" za jednym razem. By seans był udany, trzeba spojrzeć na tę produkcję z przymrużeniem oka, ponieważ Conana Doyle'a w niej mało" – oceniła w naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

REKLAMA

Czy będzie 2. sezon "Młodego Sherlocka"? Potwierdzenia nie ma, ale...

Nic więc dziwnego, że pytanie o drugi sezon "Młodego Sherlocka" pojawiło się niemal od razu po finale pierwszego. Oficjalnej decyzji jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że kontynuacja jest tylko formalnością – a przynajmniej taką nadzieję mają fani. Twórcy od początku planowali, że rozpiszą tę historię na kilka sezonów.

Jak zdradził producent Simon Maxwell, pierwszy sezon to dopiero początek drogi bohatera – opowieść o jego dojrzewaniu i kształtowaniu się relacji z Moriartym. (Uwaga, spoiler!) Finał zostawia widzów z dużym cliffhangerem. Sherlock odkrywa tajemnicę pozostawioną przez ojca i trafia na trop czegoś znacznie większego, niż początkowo przypuszczał. Równolegle rozwija się wątek Jamesa, którego motywacje stają się coraz bardziej niepokojące. (Koniec spoilera)

Jeśli serial dostanie zielone światło, można zakładać, że do swoich ról powróci większość głównej obsady – na czele z Fiennesem Tiffinem i Finnem. Twórcy sugerują też, że w kolejnych sezonach będą jeszcze mocniej eksplorować psychologię bohaterów i ich drogę od sojuszników do śmiertelnych wrogów.

Kiedy moglibyśmy zobaczyć nowe odcinki "Młodego Sherlocka"? Na razie trudno o konkretne daty. Pierwszy 8-odcinkowy sezon zamówiono w 2024 roku, zdjęcia zakończono na początku 2025, a premiera odbyła się w marcu 2026. Jeśli produkcja drugiego sezonu ruszy w najbliższych miesiącach, najbardziej realistyczny scenariusz to premiera w 2027 roku. Na razie czekamy jednak na potwierdzenie 2. sezonu od Amazona.