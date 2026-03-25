"Dutton Ranch" to kolejny spin-off "Yellowstone". Kiedy premiera serialu o Beth? (ZWIASTUN) Fot. materiał prasowy

"Yellowstone" powiększa się o kolejny spin-off. W ostatnim czasie fani telewizyjnej franczyzy są rozpieszczani przez Taylora Sheridana. "Dutton Ranch" już wiosną zadebiutuje na małym ekranie. Zwiastun podpowiada widzom, czego mogą się spodziewać po kontynuacji hitu z Kevinem Costnerem.

Serial "Yellowstone" z Kevinem Costnerem ("Bodyguard") w roli głowy rodziny Duttonów był absolutnym hitem w telewizji i streamingu. Neo-westernowa opowieść o ranczerach z Montany nie zatrzymała się na jednej produkcji. Widzów zasypano prequelami – ukazującym pokłosie wojny secesyjnej "1883" i poprzedzającym wielki kryzys "1923", a także spin-offami, w tym ostatnio zaprezentowanymi serialami "Marshals" o Kaycem Duttonie oraz niezwiązanym z kultowym rodem "The Madison" z Michelle Pfeiffer ("Biały oleander").

Uniwersum z miesiąca na miesiąc rozrasta się. Już niebawem na małym ekranie powtórnie zobaczymy Kelly Reilly ("Duma i uprzedzenie") jako Beth Dutton, córkę Johna Duttona. Paramount+ pochwaliło się pierwszym zwiastunem spin-offu, krótkim zarysem fabuły i datą premiery odcinków.

"Dutton Ranch" z Kelly Reilly. O czym będzie spin-off "Yellowstone" i kiedy jego premiera?

Beth Dutton i Rip Wheeler układają sobie życie po swojemu. Przeprowadzają się na południe Teksasu, gdzie muszą doprowadzić do porządku kupioną przez siebie działkę. Ich zbuntowany podopieczny Carter, który po śmierci ojca odnalazł się na ranczu Duttonów w Montanie, sprawia parze spore kłopoty. Na głowy bohaterów spadają nie tylko problemy rodzinne, ale i kwestia właściciela sąsiedniej parceli, który staje się ich największą konkurencją. Wspomnienia z przeszłości też nie dają im spokoju.

Akcja "Duttona Ranch" rozgrywa się tuż po wydarzeniach ukazanych w 5. sezonie "Yellowstone". Twórca serialu Chad Feehan ("Ray Donovan") – pod czujnym okiem producentów wykonawczych, Taylora Sheridana i Johna Lisona – zaoferuje publiczności piękne krajobrazy i scenariusz wypełniony po brzegi napięciem. Możemy zatem oczekiwać intryg, z których zasłynął oryginał.

Kelly Reilly powraca, a wraz z nią Cole Hauser ("Buntownik z wyboru") jako mąż Beth oraz Finn Little ("Ci, którzy życzą mi śmierci") jako Carter. W obsadzie spin-offu znaleźli się również Juan Pablo Raba ("Narcos"), Jai Courtney ("Bezpaństwowcy") i J.R. Villarreal ("Podwójna tożsamość"). W "Dutton Ranch" nie zabrakło hollywoodzkiego akcentu. W roli Everetta McKinneya obsadzono Eda Harrisa ("Pollock"), a Annette Bening ("Nyad") zagra Beulah Jackson.

Paramount+ pokazało teaser serialu i podał datę jego premiery. Pierwszy z dziewięciu odcinków "Duttona Ranch" obejrzymy w amerykańskim serwisie streamingowym 15 maja. Polska premiera odbędzie się 22 maja na platformie SkyShowtime.

"Yellowstone" czeka na premierę prequela "1944"

Trzecim prequelem "Yellowstone" ma być serial zatytułowany "1944", którego szczegóły są trzymane w ścisłej tajemnicy. Możemy się jednak domyślić, że na życie kolejnego pokolenia Duttonów wpłynie II wojna światowa.