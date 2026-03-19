Gra Life is Strange doczeka się serialu Prime Video. Za kamerą stanie reżyserka niedocenionego horroru Fot. materiał prasowy

Max Caulfield razem ze swoimi mocami jak z "Efektu motyla" trafi w niedalekiej przyszłości na mały ekran. Serial "Life is Strange" na podstawie młodzieżowej gry Don't Nod zmierza na Prime Video. Wiemy już, kto zagra protagonistkę i jej przyjaciółkę Chloe Price. Właśnie padło nazwisko reżyserki pierwszych odcinków. Może być mrocznie.

REKLAMA

Pierwszy sezon "The Last of Us" zdjął klątwę adaptacji gier komputerowych. Po jego sukcesie, a także dobrym przyjęciu "Fallouta", "Arcane" i anime "Cyberpunk: Edgerunners", trwają prace nad serialami "Tomb Raider" i "Baldur's Gate", a i największa gra minionego roku, czyli Clair Obscur: Expedition 33, szykuje się na filmową premierę. Do tego dorzućmy "Life is Strange", który produkuje Prime Video. Media coraz częściej zalewają doniesienia z planu aktorskiego remake'u o nastolatce z nadprzyrodzoną mocą.

Wiemy, kto wyreżyseruje serial "Life is Strange". Karyn Kusama nakręciła "Zabójcze ciało" i "Yellowjackets"

Według amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" reżyserią pierwszych odcinków "Life is Strange" zajmie się Karyn Kusama, która wraz z Diablo Cody ("Juno") dała nam niedoceniony horror "Zabójcze ciało" z Megan Fox i Amandą Seyfried o wpływie patriarchatu na nastolatki. Amerykańska reżyserka była nominowana do nagród Primetime Emmy (telewizyjnych Oscarów) za "Yellowjackets". W jej filmografii znajdziemy też "Æon Flux", "Zaproszenie" i "Terror".

REKLAMA

Showrunnerem, producentem wykonawczym i scenarzystą został niebinarny brytyjski pisarz Charlie Covell, który pracował przy "The End of the F***ing World" i "Kaosie". Nad projektem trzymają pieczę Square Enix, Story Kitchen, LuckyChap i Amazon MGM Studios, nowy właściciel praw do serii o Jamesie Bondzie.

Max i Chloe w grze Life is Strange. Fot. materiał prasowy

Stosunkowo niedawno twórcy potwierdzili, że Max Caulfield, która swoje nazwisko zawdzięcza bohaterowi "Buszującego w zbożu", zagra debiutująca w telewizji Tatum Grace Hopkins, a w Chloe Price wcieli się Maisy Stella ("Nashville"). Na tym kończą się wieści o obsadzie adaptacji.

REKLAMA

O czym opowie serial "Life is Strange"? (FABUŁA)

Teen drama z paranormalną otoczką i elementami kryminału – tak można uprościć fabułę gry Life is Strange, którą francuskie Dontnod Entertainment stworzyło ponad dekadę temu dla japońskiej firmy Square Enix. Akcja pięcioodcinkowej produkcji, która daje graczom iluzoryczny wpływ na rozgrywkę, zabiera graczy do niewielkiego portowego miasteczka Arcadia Bay w deszczowym stanie Oregon.

Po latach Max Caulfield wraca w rodzinne strony, by studiować fotografię w renomowanej Akademii Blackwalla. Dziwnym zbiegiem okoliczności nastolatka zyskuje moc cofania czasu. Dzięki swoim nowym umiejętnością ratuje życie kumpeli z dawnych lat, Chloe Price. Dziewczyny postanawiają rozwikłać razem sprawę tajemniczego zniknięcia Rachel Amber, najpopularniejszej dziewczyny w szkole.

REKLAMA