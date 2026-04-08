Matthew Perry zmarł w 2023 roku w wieku 54 lat Fot. Shutterstock

Sprawa śmierci Matthew Perry'ego wciąż budzi ogromne emocje. W środę przed sądem ma zapaść wyrok dla Jasveen Sanghy, znanej jako "Królowa Ketaminy". Kobieta przyznała się do sprzedania aktorowi dawki ketaminy, która doprowadziła do jego śmierci. Prokuratura domaga się 15 lat więzienia, a macocha gwiazdy "Przyjaciół" apeluje o "najwyższy możliwy wyrok". Obrońcy Sanghy zawarli ugodę, ale sędzia nie musi jej brać pod uwagę.

Matthew Perry zmarł w październiku 2023 roku w wieku 54 lat. Aktora znaleziono nieprzytomnego w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Jak ustalili śledczy, przyczyną śmierci były "ostre skutki działania ketaminy".

Choć gwiazdor "Przyjaciół" od lat zmagał się z uzależnieniami i korzystał z ketaminy – silnego leku znieczulającego i przeciwbólowego – w ramach innowacyjnej i legalnej terapii depresji, w pewnym momencie zaczął szukać substancji poza kontrolą lekarzy, gdy odmówiono mu zwiększenia dawek.

Proces w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. Jasveen Sangha usłyszy wyrok

W sprawie oskarżono pięć osób, w tym dwóch lekarzy, pośrednika Erika Fleminga oraz osobistego asystenta Perry'ego Kennetha Iwamasę, który wielokrotnie podawał Perry'emu ketaminę – także w dniu jego śmierci, kiedy miał wykonać co najmniej trzy zastrzyki.

Kluczową postacią okazała się jednak dilerka Jasveen Sangha. 42-latka z dzielnicy North Hollywood w LA w ramach ugody przyznała, że nielegalnie dostarczyła aktorowi około 50 fiolek ketaminy.

Sangha, nazywana "Królową Ketaminy", prowadziła działalność narkotykową od lat – przyznała, że od 2019 roku rozprowadzała z domu m.in. ketaminę i metamfetaminę. Co więcej, sprzedała wcześniej ketaminę także innemu mężczyźnie, Cody'emu McLaury'emu, który zmarł krótko po jej zażyciu. Mimo tej wiedzy kobieta nie przerwała działalności. Po śmierci Perry'ego miała dodatkowo polecić Flemingowi: "usuń wszystkie nasze wiadomości".

Prokuratura nie ma wątpliwości co do oceny jej działań. W dokumentach sądowych podkreślono: "Działania oskarżonej pokazują chłodną bezduszność i lekceważenie ludzkiego życia. Wybrała zysk zamiast ludzi, a jej czyny spowodowały ogromny ból dla rodzin i bliskich ofiar". Śledczy wskazują również, że Sangha pochodzi z uprzywilejowanego środowiska, ukończyła renomowaną uczelnię i posiada tytuł magistra, a mimo to weszła w nielegalny biznes z pobudek takich jak chciwość.

Zupełnie inaczej sytuację przedstawia obrona. Prawnicy podkreślają, że Sangha przyznała się do winy i nie umniejsza swojej odpowiedzialności. W trakcie pobytu w areszcie od 2024 roku miała przejść proces rehabilitacji i utrzymać trzeźwość przez dwa lata.

"Udokumentowana rehabilitacja pani Sanghy, w tym dwa lata utrzymywanej trzeźwości, konsekwentny udział w programach zdrowienia oraz silne wsparcie społeczności, odzwierciedlają realne zaangażowanie w zmianę i niskie ryzyko powrotu do przestępstwa" – napisali jej adwokaci, wnioskując o zwolnienie za odsiedziany już czas.

Rodzina Matthew Perry'ego walczy o sprawiedliwość. "Najwyższy możliwy wyrok"

Głos w sprawie zabrała także rodzina aktora. Macocha Perry'ego, Debbie, w emocjonalnym oświadczeniu zaapelowała o najwyższy możliwy wyrok.

– Ból, który spowodowałaś u setek, a może tysięcy osób, jest nieodwracalny. Nie ma radości… Nie ma światła w oknie. Oni nie wrócą – mówiła w sądzie. – To ty to spowodowałaś… Ty, która miałaś wystarczający talent do robienia pieniędzy, wybrałaś jedyną drogę, która krzywdzi ludzi – zwróciła się do "Królowej Ketaminy".

I zaapelowała do sądu: "Proszę, wymierz tej bezdusznej kobiecie najwyższy możliwy wyrok, żeby nie mogła skrzywdzić kolejnych rodzin".