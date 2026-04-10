Małgorzata Potocka ujawniła wysokość swojej emerytury

Małgorzata Potocka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek i reżyserek, podzieliła się refleksjami na temat jesieni życia oraz finansowych realiów, z jakimi muszą mierzyć się ludzie kultury. W najnowszym wywiadzie 72-latka ujawniła wysokość swojej emerytury. Szczerze przyznała, że nie byłaby w stanie utrzymać się z tej kwoty, gdyby nie pracowała.

Małgorzata Potocka, która niedawno przypomniała o sobie szerokiej publiczności w "Tańcu z Gwiazdami" i popisała się na parkiecie witalnoscią, w rozmowie z Plejadą odniosła się do kwestii upływającego czasu. Aktorka, od lat znana jako wulkan energii, nie ukrywa, że formalne określenie "emerytka" nie pasuje do jej obecnego stylu życia ani samopoczucia.

– Na pewno nie bawi mnie to, że mam tyle lat, ile mam i że czas tak zapiernicza – przyznała otwarcie. 72-letnia Potocka podkreśla, że czuje się znacznie młodsza, niż wskazywałaby na to jej metryka, a wiek postrzega głównie przez pryzmat narzuconych z zewnątrz definicji.

– Mój mózg, moje ciało i moja energia wskazują na to, że jestem młodsza. Trochę więc drażni mnie to bycie emerytką. Ale przynajmniej jeżdżę tramwajami za darmo – dodała.

Emerytura Małgorzaty Potockiej nie jest wysoka. "Nie byłabym w stanie opłacić nawet rachunków"

Małgorzata Potocka wspomniała też o swojej emeryturze. Zdecydowała się na pełną szczerość i podała konkretną kwotę, jaką co miesiąc otrzymuje z ZUS. – Dostaję trzy tysiące złotych emerytury. Przecież za tę sumę nie byłabym w stanie opłacić nawet rachunków – wyznała aktorka.

Przyznała przy tym, że wysokość tej kwoty jest dla niej przykra, zwłaszcza po dekadach aktywnej pracy twórczej. Sytuacja ta stawia wielu artystów w pozycji, w której praca po osiągnięciu wieku emerytalnego nie jest wyborem, lecz po prostu koniecznością, jak dla Teresy Lipowskiej, gwiazdy "M jak miłość". Większą sumą może się z kolei pochwalić aktor Jerzy Zelnik.

Mimo trudnej sytuacji finansowej, Małgorzata Potocka nie traci zapału do tworzenia. Wręcz przeciwnie – deklaruje, że ma przed sobą wiele projektów, których nie zamierza porzucać. Wśród nich wymienia m.in. książkę dla dzieci.

– Dopóki będę zdrowa, chcę pracować. Zwłaszcza że mam mnóstwo pomysłów. Niedawno napisałam książkę dla dzieci, teraz muszą powstać do niej rysunki i będę mogła ją wydać. Mój wiek w żaden sposób mnie nie ogranicza. Natomiast, niestety, inni mają ograniczenia w swoich głowach – oceniła sytuację rynkową.

Małgorzata Potocka zwróciła również uwagę na problematyczne podejście do wieku w polskich instytucjach kultury. Jej zdaniem w Polsce źle się patrzy na starszych ludzi na rynku pracy, a za granicą jest inne podejście.