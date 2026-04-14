Raper Smolasty – Norbert Smoliński – w trakcie koncertu na 1000-lecie Korony Polskiej screen: Telewizja Polska / youtube.com/@TVP

Darmowy koncert Smolastego podczas 750-lecia Bolkowa to nie lada gratka dla fanów imprezowego rapu. Miał odbyć się w zamku, ale władze miasta zdecydowały się na przeniesienie występu na nieco bardziej sprzyjający teren. Historyczna budowla może w spokoju szykować się na nadchodzący w lipcu festiwal, który zrzesza zgoła odmienną grupę odbiorców niż Smolasty.

REKLAMA

Duże zainteresowanie darmowym koncertem Smolastego w Bolkowie sprawiło, że burmistrz miasta – Mirosław Pustuła – zdecydował się na drastyczny krok. Występ zostanie przeniesiony.

Koncert Smolastego w Bolkowie przeniesiony

"Analizując sygnały płynące spoza naszej gminy dotyczące dużego zainteresowania przyjazdem na koncerty ogłoszonych już gwiazd tegorocznych obchodów 750-lecia Bolkowa, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wydarzenia na teren OWŚ w Bolkowie, czyli na teren byłego basenu" – stwierdził włodarz miejscowości we wpisie na Facebooku.

Koncert rapera mógł się odbyć w dosyć nietypowym miejscu – na ponad 700-letnim zamku. Gród ma dziedziniec, który regularnie wykorzystywany jest w trakcie wydarzeń artystycznych.

REKLAMA

Nietypowość lokalizacji wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, i to właśnie one zadecydowały o przeniesieniu koncertu na teren byłego basenu w Bolkowie. – Przy organizacji tak dużego święta bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem. Zależy nam na tym, aby wszyscy uczestnicy mogli czuć się swobodnie, komfortowo i bezpiecznie – zdradził burmistrz Mirosław Pustuła. Dodajmy, że podczas Dni Bolkowa wystąpi też m.in. Kamil Bednarek.

Smolasty w zamku nie, ale festiwal gotycki tak

Sytuacja nie oznacza jednak, że muzyka w murach bolkowskiego zamku nie wybrzmi. Miesiąc po planowanym występie rapera odbędzie się tam festiwal Castle Party, który co roku gromadzi kilkutysięczną publikę. Jedną ze scen festiwalu jest właśnie scena zamkowa, a sam gród jest odpowiednio zabezpieczony przez ochronę przy współpracy z służbami porządkowymi.

REKLAMA

Istnieje też pewna różnica pomiędzy imprezą masową, która angażuje nieco inną (starszą) grupę wiekową i opiera się na subkulturze opartej na estetyzmie i pluralizmie, a darmowym koncertem rapowym powszechnie rozpoznawalnej gwiazdy, który kierowany jest przede wszystkim do młodszego pokolenia.

Dalsza część artykułu poniżej.

Na temat bezpieczeństwa festiwalu Castle Party wypowiedziała się Komenda Powiatowa Policji w Jaworze. Tak do ubiegłorocznej edycji wydarzenia odnosił się raport sporządzony przez funkcjonariuszy:

"Dzięki wzorowej postawie uczestników imprez, w trakcie zabezpieczenia nie doszło do aktów wandalizmu lub przemocy względem bawiących się osób. Impreza przebiegła spokojnie, bez niepokojących zdarzeń. Z całą pewnością można rzec, że Castle Party to bezpieczny festiwal. Na przestrzeni tych kilkunastu lat nie odnotowaliśmy żadnych niepokojących incydentów, które zagrażałyby bezpieczeństwu jego uczestników".

REKLAMA

Kim jest Smolasty?

Smolasty jest raperem i producentem, który dwukrotnie nominowany był do Nagrody Muzycznej "Fryderyk". Jest on obecny na scenie od ponad 10 lat. Miał okazję występować u boku takich osób jak Ewa Farna, Mr. Polska, Szpaku, Kizo i wielu innych znaczących nazwisk w polskim przemyśle muzycznym.