Michał Panek

Z tekstem profesjonalnie pracuję od 2018 roku. Początkowo zajmowałem się głównie marketingiem i copywritingiem, ale nieobca mi jest też praca stricte redakcyjna. Pierwsze teksty publikowałem na portalu MenWorld i na moim prywatnym blogu. Poza pisaniem działam także w obszarze wsparcia i doradztwa. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie koncentruję się na tematach społecznych i politycznych – zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Interesuję się również zdrowiem i najnowszymi odkryciami nauki oraz technologią. Spora część tekstów, które piszę, dotyczy mojej specjalizacji zawodowej. Jako psycholog poruszam przede wszystkim tematy cech osobowości, toksyczności, inteligencji, emocjonalności i relacji.

Prywatnie interesuję się sztuką, zwłaszcza poezją i muzyką alternatywną. Bliska jest mi też filozofia ze szczególnym sentymentem do estetyki, behawioryzmu i empiryzmu.

W ramach naTemat przygotowuję też krótkie, autorskie formy wideo o tematach psychologicznych, politycznych i społecznych:

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