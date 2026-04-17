D4vd jest podejrzany. Formalnych zarzutów jeszcze nie postawiono

Amerykański wokalista d4vd został aresztowany pod zarzutem zabójstwa 14-letniej Celeste Rivas Hernandez – poinformowała policja w Los Angeles. 21-letni artysta, którego prawdziwe nazwisko to David Anthony Burke, przebywa obecnie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Sprawa ma zostać przedstawiona prokuraturze w poniedziałek, która zdecyduje o postawieniu zarzutów.

Śledztwo prowadzi wydział Robbery-Homicide Division w Los Angeles, który analizuje m.in. podróż muzyka do rejonu Santa Barbara wiosną 2025 roku – już po śmierci Celeste Rivas Hernandez. Szczegóły tej wizyty nie zostały ujawnione, ale stanowią istotny element dochodzenia, podaje "Variety".

Aresztowanie nastąpiło w momencie, gdy wobec Burke'a toczyło się już postępowanie przed wielką ławą przysięgłych w związku ze śmiercią Hernandez. Jeszcze we wrześniu rzecznik artysty zapewniał, że D4vd "w pełni współpracuje z organami ścigania", jednak według ustaleń NBC Los Angeles z listopada, muzyk miał przestać współpracować z policją. Obrońcy 21-latka utrzymują, że jest niewinny.

D4vd aresztowany. Jego podejrzany ws. śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez

Do makabrycznego odkrycia doszło 8 września ubiegłego roku, kiedy funkcjonariusze zostali wezwani na teren parkingu lawet po zgłoszeniu nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z jednego z samochodów, który stał tam od kilku dni.

Na miejscu odnaleziono poćwiartowane ciało, umieszczone w torbie i ukryte w przednim bagażniku samochodu. Biuro koronera hrabstwa Los Angeles ustaliło, że zwłoki Celeste Rivas Hernandez znajdowały się w pojeździe przez "dłuższy czas" przed ich odnalezieniem.

Auto – Tesla zarejestrowana na Davida Anthony'ego Burke'a w Hempstead – zostało wcześniej porzucone w Hollywood Hills. Mieszkańcy okolicy zgłaszali skargi na odór, co ostatecznie doprowadziło do interwencji służb i przeniesienia pojazdu. Dzień po odnalezieniu ciała, 9 września, sprawa była jeszcze traktowana jako dochodzenie w sprawie śmierci o nieustalonej przyczynie.

Ofiarą jest 14-letnia Celeste Rivas Hernandez z Lake Elsinore w Kalifornii, która została zgłoszona jako zaginiona. Według biura szeryfa hrabstwa Riverside ostatni raz widziano ją w kwietniu 2024 roku.

Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci – internauci próbują samodzielnie ustalić powiązania między D4vd a ofiarą. Brat ofiary, Matthew Rivas Hernandez, powiedział we wrześniu stacji NBC Los Angeles, że przed zaginięciem jego siostra miała poinformować rodzinę, że wybiera się do kina z wokalistą. Służby nie skomentowały dotąd charakteru relacji między tą dwójką, ale internauci są przekonani, że 21-latek i 14-latka byli parą, co samo w sobie jest kontrowersyjne.

Kim jest D4vd? "Here with Me" było hitem TikToka

D4vd był uznawany za jednego z najbardziej obiecujących amerykańskich artystów młodego pokolenia. Zaczynał od nagrywania muzyki w swoim pokoju w Houston i szybko wypracował własny styl, łącząc alternatywny pop, lo-fi R&B i indie rock.

Popularność przyniosły mu m.in. utwory "Romantic Homicide" i "Here with Me", które były hitami TikToka oraz "Feel It" ze ścieżki dźwiękowej serialu "Niezwyciężony". Występował też jako support podczas trasy "SOS Tour" SZA i współpracował z artystkami takimi jak Kali Uchis czy Laufey.

Po odnalezieniu zwłok w jego aucie kariera Burke'a gwałtownie wyhamowała. Artysta przerwał światową trasę "Withered World Tour", a jego występy festiwalowe zostały odwołane. Marki takie jak Crocs i Hollister Co. usunęły go ze swoich kampanii, a niektórzy muzycy – w tym Kali Uchis – wycofali wspólne utwory z platform streamingowych.

