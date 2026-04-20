"Gomorra: The Origins" wkurzyła Neapol Fot. Kadr z "Gomorry: The Origins"

Kultowa "Gommora" doczekała się prequela, który podbija polskie SkyShowtime. Serial "Gomorra: The Origins" jeszcze przed premierą wywołał jednak burzę w Neapolu. Mieszkańcy i artyści zarzucają twórcom utrwalanie krzywdzącego stereotypu miasta jako siedliska mafii. Na ulicach pojawiły się wymowne banery.

"Gommora" to dziś kultowa rzecz. Emitowany w latach 2014-2021 włoski serial uchodzi za jeden z najważniejszych i najostrzejszych seriali kryminalnych XXI wieku.

To opowieść o neapolitańskiej mafii Camorra, oparta na głośnej książce Roberto Saviano. Fabuła skupia się na losach klanu Savastano, na czele którego stoi bezwzględny Pietro Savastano. Brutalna produkcja, która doczekała się pięciu sezonów, pokazuje zarówno wewnętrzne konflikty w organizacji, jak i brutalną walkę o wpływy na ulicach Neapolu. Romantyzowania gangsterów tutaj nie znajdziecie.

"Gommora" podbiła nie tylko Włochy, ale i świat. Serial kochają Polacy – na Filmwebie widzowie ocenili go na 8,4/10, a krytycy jeszcze wyżej – na 8,9. Na największym portalu filmowym IMDb ma 8,6, a na Rotten Tomatoes aż 85 procent.

O czym jest "Gomorra: The Origins"? Powraca Pietro Savastano, ale Neapol się wkurzył

Prequel "Gomorry", "Gomorra: The Origins", cofa widzów do lat 70. i skupia się na młodości Pietro Savastano. Akcja rozpoczyna się około 1976 roku, gdy nastoletni bohater stawia pierwsze kroki w przestępczym świecie. Twórcy pokazują realia biednych dzielnic, przemyt papierosów i stopniową drogę do władzy, która z czasem uczyni Pietro bezwzględnym gamgsterskim bossem.

Jeszcze przed premierą produkcja wywołała jednak burzę – w Neapolu protestowano przeciwko zdjęciom do serialu. Kiedy rozpoczęły się prace na planie, na kilku ulicach zawisły banery z hasłem: "Neapol świata sztuki ma was dosyć". Stało za nimi stowarzyszenie Le Botteghe di San Gregorio Armeno, którego zdaniem mafijna produkcja wypacza prawdziwe oblicze miasta i przyćmiewa jego dorobek kulturowy.

Prezes organizacji Vincenzo Capuano podkreślał, że Neapol to przede wszystkim "stolica kultury, miejsce artystów, myślicieli i rzemieślników". Jego zdaniem tożsamość miasta nie powinna być sprowadzana do "komercyjnych schematów" i "stereotypów" opartych na przemocy i przestępczości.

Organizatorzy protestów zapowiadają dalszą walkę na rzecz promowania pozytywnego wizerunku Neapolu, który faktycznie – nie tylko zresztą dzięki "Gommorze" – od dekad kojarzy się z mafią, przestępczością i niebezpieczeństwem na ulicach. To jedno z najbardziej niedocenianych włoskich miast, bo ma znacznie więcej do zaoferowania.

Gdzie obejrzeć "Gomorrę: The Origins"? Tylko sześć odcinków

Mimo kontrowersji "Gomorra: The Origins" radzi sobie świetnie i spodobała się widzom na świecie: na IMDb ma ocenę 7,2/10 – znacznie mniej niż uwielbiany oryginał, ale nieźle jak na prequel.