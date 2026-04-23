Internet potrafi być chaotyczny, podzielony i pełen hejtu, ale od czasu do czasu zdarzają się momenty, które na chwilę jednoczą wszystkich. Akcja zapoczątkowana przez influencera Łatwoganga na rzecz chorych dzieci jest właśnie jednym z nich. Dziewięciodniowy stream, inspirowany "dissem na raka" Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, zamienił się w jedną z największych oddolnych zbiórek ostatnich lat. Zebrano już prawie 6 milionów złotych, a stream wciąż trwa.

W czwartek o godzinie licznik zbiórki przekroczył już 5,7 mln zł, czyli ponad 96 procent zakładanego celu 6 milionów. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 6-milionowa granica zostanie przekroczona jeszcze przed końcem streamu Łatwoganga na YouTube. A ten będzie trwał jeszcze 77 godzin. Dodajmy, że pierwotne założenie wynosiło zaledwie 500 tys. zł – odbiór akcji zaskoczył nawet samego Łatwoganga.

Na ekranie transmisji widzimy ranking darczyńców – prowadzi raper Bedoes 2115 z wpłatą przekraczającą 700 tys. zł, a tuż za nim kolejne osoby (m.in. raper Żabson czy influencerka Wersow) i społeczności, które dorzucają dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. W akcję zaangażowały się tysiące ludzi – nawet najmniejsze kwoty to konkretne cegiełki, które robią realną różnicę.

Wszystkie pieniądze trafiają bezpośrednio na konto Fundacji Cancer Fighters, którą można wesprzeć klikając w kod QR. Jej podopiecznymi są dzieci chore na raka.

Cała akcja nie wzięła się znikąd. Bezpośrednią inspiracją był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagrany przez Bedoesa 2115 i 11-letnią Maję Mecan, podopieczną fundacji, która zmaga się z białaczką szpikową. Refren piosenki – "Ciągle tutaj jestem i się nigdzie nie wybieram" – szybko stał się nieformalnym hasłem całej inicjatywy. Sam numer w dziewięć dni osiągnął ponad 2,5 miliony wyświetleń, uruchamiając lawinę wsparcia.

Influencer Łatwogang postanowił wykorzystać ten moment i przekuć emocje w konkretne działanie. Jego stream trwa nieprzerwanie od 17 kwietnia i ma potrwać aż dziewięć dni. W tym czasie twórca praktycznie bez przerwy odtwarza kawałek Bedoesa i Mai, angażując widzów w kolejne progi i wyzwania oraz zapraszając internetowe sławy.

Lista gości i wspierających stale się wydłuża. W studiu Łatwoganga pojawili się influencerzy i raperzy, m.in. Oki, Żabson, White 2115, Bambi, a nawet piosenkarka Doda. Wpadną również Szpak, Young Leosia i inni znani twórcy.

Ważnym elementem są też tzw. cele specjalne. Po przekroczeniu 500 tys. zł Bedoes 2115 ogolił na wizji włosy, brodę i wąsy, a także zrobił sobie tatuaż związany z akcją. W podobnym geście solidarności udział wzięła cała jego ekipa. Zresztą na ekranie streamu widzimy liczbik osób ogolonych (26,5) i licznik dziar (9).

Akcja zaczyna już żyć własnym życiem i może przerodzić się w coś większego niż jednorazowy stream. Pojawił się pomysł stworzenia całej serii utworów dissujących raka, a nawet łańcuszka nominacji na wzór dawnego Hot16Challenge – "DissNaRakaChallenge", co ma jeszcze bardziej rozpropagować ideę i zaangażować kolejne osoby spoza świata rapu.