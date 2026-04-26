W internecie trwa właśnie finał historycznej akcji charytatywnej na rzecz fundacji Cancer Fighters. Za sukcesem zbiórki stoi jeden młody człowiek o pseudonimie Łatwogang, którego droga była równie spektakularna, co obecny rekord świata.

Przed nami ostatnie godziny transmisji na żywo, która nieprzerwanie od dziewięciu dni jednoczy Polaków w walce z nowotworami u najmłodszych. Wielki finał nastąpi dziś, w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 16:00. Za organizację tego niesamowitego wydarzenia odpowiada influencer Łatwogang – twórca, który udowodnił, że potęga zasięgów może realnie zmieniać świat.

Kim jest Łatwogang?

Człowiek, o którym mówi dziś cała Polska, to w rzeczywistości Piotr Garkowski. Pochodzący z Radomia 23-latek swoją karierę w mediach społecznościowych budował od podstaw na platformie TikTok, gdzie obecnie śledzi go imponująca liczba 2,7 miliona obserwujących. Rozpoznawalność zyskał dzięki ekstremalnym wyzwaniom i unikalnemu, absurdalnemu poczuciu humoru, które błyskawicznie stało się jego znakiem rozpoznawczym. Od publikacji krótkich filmików, które stawały się ogólnopolskimi viralami, przeszedł do realizowania zwariowanych challengów, ustalanych wraz ze swoimi widzami.

Łatwogang wielokrotnie udowadniał, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Przejechał rowerem z Polski do Afryki, budował plażę we własnym mieszkaniu, tańczył w stroju wykonanym z cebuli, poleciał do Australii w przebraniu kangura, a zdjęcie jego stopy pobiło rekord największej ilości lajków na polskim Instagramie. Jego kreatywność doceniły nawet światowe gwiazdy – Łatwogang współpracował z samym Edem Sheeranem, nagrywając polską wersję piosenki "Azizam". Brytyjski piosenkarz nie tylko wystąpił z nim w duecie, ale także dał się namówić na wspólną przejażdżkę podwójnym rowerem po wrocławskim rynku, co stało się ikonicznym wydarzeniem w sieci.

Jak Łatwogang zmienił polski internet

Siła Łatwoganga tkwi w jego autentyczności i wierze w to, że życie należy wykorzystywać do spełniania marzeń – zarówno własnych, jak i innych. W sieci wyróżnia go nie tylko nietypowy sposób montażu filmów, ale przede wszystkim odwaga w kroczeniu własną, wybraną ścieżką. Jak sam przyznaje, jego celem jest po prostu czerpanie z życia garściami i realizowanie najśmielszych pomysłów.

Kwiecień 2026 roku zapisze się jako najważniejszy moment w dotychczasowej działalności Łatwoganga. Organizując gigantyczny, dziewięciodniowy stream charytatywny, 23-latek zdołał zjednoczyć wokół fundacji Cancer Fighters najpopularniejszych artystów, sportowców i celebrytów, tworząc największe wydarzenie w historii polskiego internetu. Dzisiejsza kwota ponad 120 milionów złotych na liczniku zbiórki (stan na 26 kwietnia, godz. 13:00) to dowód na to, że influencer nowej generacji potrafi być kimś więcej niż tylko twórcą rozrywki.

