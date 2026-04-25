Na charytatywnym streamie Łatwoganga na YouTube licznik dobił już do ponad 40 mln zł. Pieniądze zbierane są na rzecz fundacji Cancer Fighters. Akcja przybrała naprawdę ogromne rozmiary. Angażują się w nią największe gwiazdy polskiej telewizji i internetu. Wardęga pogodził się z Frizem, Karolak wykonał piosenkę z rodzinki.pl, a Doda zaśpiewała z Marylą Rodowicz. A to nie koniec.

Internet potrafi być chaotyczny, podzielony i pełen hejtu, ale od czasu do czasu zdarzają się momenty, które na chwilę jednoczą wszystkich. Akcja zapoczątkowana przez influencera Łatwoganga na rzecz chorych dzieci jest właśnie jednym z nich.

Dziewięciodniowy stream rozpoczął się 17 kwietnia. Inspiracją akcji Łatwoganga był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagrany przez Bedoesa 2115 i 11-letnią Maję Mecan, podopieczną fundacji Cancer Figters, która zmaga się z białaczką szpikową. Refren piosenki – "Ciągle tutaj jestem i się nigdzie nie wybieram" – szybko stał się nieformalnym hasłem całej inicjatywy.

Influencer postanowił wykorzystać ten moment i – wspierany przez Bedoesa – uruchomił relację na żywo. Bez przerwy odtwarza w tle kawałek rapera, angażując widzów w kolejne progi i wyzwania oraz zapraszając gości.

Śmiało można przyznać, że akcja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów i zamieniła się w jedną z największych oddolnych zbiórek ostatnich lat. W sobotnie popołudnie (25 kwietnia) na liczniku jest już ponad 40 mln zł. Przełomowy był piątek, bowiem w jeden dzień zebrano ponad 20 mln zł.

Gwiazdy przyjeżdżają do kawalerki Łatwoganga

Do kawalerki Łatwoganga przyjeżdżają największe gwiazdy. Była już Doda, która na streamie zadzwoniła do Magdy Gassler, aby się z nią pogodzić po ostatnich spięciach. Łączyła się z Marylą Rodowicz i śpiewały razem.

Young Leosia zakopała topór wojenny z Kacprem Błońskim, a znana influencerka Kasix postanowiła ogolić głowę na "zero". U Łatwoganga pojawił się Mikołaj "Bagi" Bagiński, który połączył się z Robertem Lewandowskim. Piłkarz też zaczął promować ten pomysł w swoich social mediach.

W piątkowy wieczór na żywo z ludźmi rozmawiali także członkowie Ekipy, Friz, który pogodził się przy okazji z Wardęgą. Z kolei Wersow zrobiła wyzwanie, że jeśli na liczniku pęknie 30 mln, to poda trzy imiona, z których wybierze jedno dla swojego synka. I tak też się stało.

Sobotni poranek też był emocjonujący. Na wizji pojawiła się obsada "rodzinki.pl". Tomasz Karolak śpiewał piosenki, a obok byli też: Mateusz Pawłowski i Adam Zdrójkowski. Julia Wieniawa również nie opuściła tej okazji i pojawiła się, aby nagłośnić zbiórkę.

Długo by wymieniać, ale akcja poruszyła naprawdę cały show-biznes i nie tylko. A to nie koniec. Do końca zostało jeszcze nieco ponad 25 godzin.

Znane nazwiska to jedno, ale najważniejsze, co dzieje się wokół zbiórki. Tysiące ludzi, którzy masowo wpierają inicjatywę Łatwoganga na rzecz dzieci chorych na raka. Pieniądze wpłacają też firmy, m.in. Tymbark, Eveline Cosmetics czy XTB.