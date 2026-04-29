Nathan Chasing Horse skazany na dożywocie Fot. YouTube / KTVN 2 News Nevada // kadr z "Tańczącego z wilkami // montaż: naTemat

Nathan Chasing Horse, znany jako Dużo Uśmiechów z filmu "Tańczący z wilkami", został skazany za przestępstwa wobec kobiet i nieletnich dziewczynek. Sąd w Nevadzie zadecydował o dożywociu z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Były aktor mówi o "pomyłce wymiaru sprawiedliwości".

50-letni Nathan Chasing Horse został skazany 27 kwietnia w sądzie w Nevadzie. Wcześniej zostal uznany winnym 13 z 21 postawionych mu zarzutów po styczniowym procesie, który trwał 11 dni. Większość z nich dotyczyła napaści s*ksualnych na osobę poniżej 16. roku życia.

Były aktor usłyszał karę dożywocia. Zgodnie z wyrokiem będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 37 latach. Sam aktor nie przyznał się do winy ani na etapie śledztwa, ani podczas ogłoszenia wyroku. – Nie zrobiłem tych rzeczy. To pomyłka wymiaru sprawiedliwości – powiedział w sądzie. Jego adwokat, Craig A. Mueller, zapowiedział złożenie apelacji.

Sprawa zaczęła się w lutym 2023 roku, gdy wielka ława przysięgłych w Nevadzie postawiła aktorowi zarzuty napaści s*ksualnych. Według śledczych miał on przez lata wykorzystywać swoją pozycję jako duchowego przywódcy Lakotów, rdzennego ludu Ameryki Północnej z obszaru Wielkich Równin, stanowiącego zachodnią i najliczniejszą grupę narodu Siuksów.

Wedug prokuratory Chasing Horse budował wokół siebie środowisko oparte na ścisłej kontroli i zależności, a następnie "tkał sieć nadużyć", wykorzystując zaufanie kobiet i dziewcząt. W materiałach śledczych pojawiały się także informacje o tzw. "duchowych małżeństwach", w które miały być wciągane nieletnie. Był oskarżany o bycie przywódcą kultu zwanego The Circle.

Kluczowa część zarzutów dotyczyła jednej z pokrzywdzonych, która – według ustaleń śledczych – miała 14 lat, gdy aktor zaczął ją wykorzystywać. Śledczy nie wskazują dokładnej liczby pokrzywdzonych, jednak sprawa obejmuje wiele kobiet oraz dziewcząt i rozciąga się na okres niemal dwóch dekad.

Podczas rozprawy głos zabrały kobiety oskarżające aktora. Jedna z nich mówiła: "Odebrał mi poczucie bezpieczeństwa, nawet we własnym umyśle. Trauma wpłynęła na moją zdolność do zaufania innym i wyrażania siebie". Inna podkreślała: "Zabrał mi coś bardzo ważnego – moją duchowość. Od najmłodszych lat uczono mnie, by być mu posłuszną i nie zadawać pytań".

Sędzia Jessica Peterson, ogłaszając wyrok, zwróciła się bezpośrednio do osób pokrzywdzonych. – Nie będę nazywać was ofiarami ani ocalałymi. Jesteście odważnymi kobietami i odważnymi mężczyznami – powiedziała. W stronę aktora skierowała ostrzejsze słowa: "Wykorzystywałeś zaufanie i duchowość tych kobiet dla własnych celów. Ten sąd zadba o to, byś nigdy więcej nie miał takiej możliwości".