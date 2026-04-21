Amerykański wokalista D4vd został formalnie oskarżony o zabójstwo 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Podczas pierwszej rozprawy w Los Angeles nie przyznał się do winy, a jego obrońcy zapowiedzieli walkę o uniewinnienie. Prokuratura mówi o morderstwie z premedytacją, motywie finansowym i próbie uciszenia świadka – 21-latkowi grozi nawet kara śmierci.

Kilka dni temu pisaliśmy, że D4vd (David Anthony Burke) został aresztowany pod zarzutem zabójstwa 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Wobec wokalisty toczyło się już wówczas postępowanie przed wielką ławą przysięgłych. 21-latek pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

D4vd oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas Hernandez

W poniedziałek Burke został formalnie oskarżony o zabójstwo. Podczas posiedzenia sądu w Los Angeles na sali obecni byli zarówno rodzice nastolatki, jak i sam wokalista. Było to jego pierwsze wystąpienie przed sądem od czasu aresztowania w ubiegłym tygodniu. Burke nie zabrał głosu – w jego imieniu głos zabrali adwokaci, którzy podkreślili, że nie przyznaje się do winy.

Obrona Burke'a wniosła o jawność procesu po miesiącach tajnych obrad ławy przysięgłych. Sąd przychylił się częściowo do wniosku i nakazał koronerowi udostępnienie raportu dotyczącego śmierci nastolatki, który dotąd – w rzadkim trybie – pozostawał utajniony. W trakcie rozprawy prawnicy muzyka przekonywali, że 21-latek jest niewinny, a "rzeczywiste dowody pokażą, że David nie zabił Celeste".

Z kolei według śledczych Burke miał zamordować Rivas Hernandez, pociąć jej ciało i upchnąć je w dwóch workach, które następnie wsadził do przedniego bagażnika swojego samochodu. Prokurator okręgowy okręgowy Los Angeles Nathan Hochman poinformował, że wobec wokalisty sformułowano trzy główne zarzuty.

Pierwszy dotyczy morderstwa pierwszego stopnia ze szczególną okolicznością działania "z zasadzki". Drugi obejmuje dodatkową kwalifikację morderstwa "dla korzyści finansowej" – według śledczych artysta miał zabić dziewczynę, aby chronić swoją dochodową karierę muzyczną, której Celeste miała tego wieczoru zagrozić. Trzeci zarzut to zabójstwo świadka – prokuratura twierdzi, że 14-latka była świadkiem w sprawie dotyczącej czynów seksualnych popełnionych przez Burke'a.

Hochman dodał, że sprawa obejmuje również liczne czyny o charakterze seksualnym wobec nieletniej oraz okaleczenie zwłok. Jak zaznaczył, biuro prokuratora rozważa możliwość wystąpienia o karę śmierci.

Ciało Celeste Rivas Hernandez znaleziono w samochodzie D4vd siedem miesięcy wcześniej. Policja się tłumaczy

Przypomnijmy całą sprawę: 8 września ubiegłego roku policjanci zostali wezwani na teren parkingu lawet w Los Angeles po zgłoszeniu nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z jednego z samochodów, który stał tam od kilku dni. W przednim bagażniku znaleziono torbę z poćwiartowanym ciałem, a dokładniej z odciętymi rękami i nogami.

Służby szybko ustaliły, że to 14-letnia Celeste Rivas Hernandez z Lake Elsinore w Kalifornii, która była zaginiona i poszukiwana przez policję. Ostatni raz widziano ją w kwietniu 2024 roku.

Auto – Tesla zarejestrowana na Davida Anthony'ego Burke'a – stało wcześniej porzucone w Hollywood Hills. Mieszkańcy okolicy zgłaszali skargi na odór, co ostatecznie doprowadziło do interwencji służb i przeniesienia pojazdu. Biuro koronera hrabstwa Los Angeles ustaliło, że zwłoki Celeste Rivas Hernandez znajdowały się w pojeździe przez "dłuższy czas".

Podczas ostatniej konferencji prasowej prokurator Nathan Hochman, poinformował, że 23 kwietnia Rivas Hernandez udała się do domu Burke'a w Hollywood Hills i "nigdy więcej jej nie widziano". Śledczy uważają, że została zamordowana około tej daty, a jej ciało zostało poćwiartowane dwa tygodnie później.

W poniedziałek szef policji Los Angeles, Jim McDonnell, odpowiedział na zarzuty dotyczące sposobu prowadzenia śledztwa i faktu, że ciało Rivas Hernandez odnaleziono siedem miesięcy wcześniej, a Burke został aresztowany dopiero teraz. – Chcę jasno powiedzieć: moim obowiązkiem nie jest podsycanie spekulacji. Moim zadaniem jest doprowadzenie do sprawiedliwości, a to wymaga cierpliwości i dyscypliny ze strony wszystkich – podkreślił.

Jak dodał, stan szczątków dziewczyny znacząco utrudnił ustalenie przyczyny śmierci, a upływ czasu doprowadził do degradacji części materiału dowodowego. Z kolei Hochman, pytany o opóźnienie w zatrzymaniu, wskazał na konieczność przesłuchania wielu osób – zarówno współpracujących, jak i niewspółpracujących – oraz dokładnej analizy zgromadzonych dowodów.

Kim jest D4vd? TikTok zrobił go sławnym

D4vd był uznawany za jednego z najbardziej obiecujących amerykańskich artystów młodego pokolenia. Miał swój własny charakterystyczny styl, w którym łączył alternatywny pop, lo-fi R&B i indie rock.

Największą popularność przyniosły mu utwory "Romantic Homicide" i "Here with Me", które były hitami TikToka oraz "Feel It" ze ścieżki dźwiękowej serialu "Niezwyciężony". Był też supportem podczas trasy "SOS Tour" SZA i współpracował m.in. z Kali Uchis i Laufey. Zdobył 22 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify i niemal 4 miliony obserwujących na TikToku. W kwietniu 2025 roku wydał debiutancki album.

Po odnalezieniu zwłok Rivas Hernandez w jego aucie kariera Burke'a gwałtownie wyhamowała. Artysta przerwał światową trasę "Withered World Tour", a jego występy festiwalowe zostały odwołane. Stracił lukratywne kontrakty reklamowe, a niektórzy muzycy wycofali wspólne utwory z serwisów streamingowych.