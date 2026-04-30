Jeśli "The Apprentice" wróci, to bez Donalda Trumpa Fot. Kadr z "The Apprentice"

Kultowe reality show "The Apprentice" może doczekać się nowych odcinków. Jak podaje "The Wall Street Journal", Amazon rozważa reboot programu na platformie Prime Video. Donald Trump nie wróci jako prowadzący – zamiast obecnego prezydenta, który dzięki programowi stał się jedną z największych telewizyjnych gwiazd lat 2000., gospodarzem miałby zostać jego syn.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Oryginalny "The Apprentice" ("Praktykant") emitowano w latach 2004–2015 w stacji NBC. Program śledził grupę ambitnych przedsiębiorców rywalizujących w zadaniach biznesowych, a co odcinek jedna osoba odpadała po słynnych słowach Donalda Trumpa: "You're fired".

Zwycięzca sezonu otrzymywał możliwość współpracy z gospodarzem, kreowanym w programie na wszechpotężnego magnata biznesu. Seria doczekała się 186 odcinków, dziewięciu nominacji do Emmy oraz kilku spin-offów, w tym "Celebrity Apprentice" i "The Apprentice: Martha Stewart". Sam Trump stał się telewizyjną ikoną.

REKLAMA

Powstanie nowy "The Apprentice"? Syn Donalda Trumpa miałby zostać prowadzącym

Czy "The Apprentice" powróci? Są takie plany, informuje "The Wall Street Journal". Gospodarzem miałby zostać jednak nie Donald Trump – którego wyklucza prezydentura – ale jego syn Donald Trump Jr.

Na ten moment projekt nie wszedł jeszcze w etap realizacji. Amazon przekazał w oświadczeniu cytowanym przez Variety, że od czasu przejęcia MGM firma prowadziła jedynie wstępne wewnętrzne rozmowy na temat przyszłości kultowego programu.

Rzecznik podkreślił, że reality show nie znajduje się obecnie w aktywnym rozwoju, a wszelkie informacje dotyczące szczegółów produkcji czy potencjalnych nazwisk prowadzących mają charakter spekulacyjny. Dodatkowo źródła "Variety" twierdzą, że nie prowadzono dotąd żadnych rozmów z producentami.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Według "The Wall Street Journal" za możliwym powrotem "The Apprentice" mają stać szef Amazon MGM Studios Mike Hopkins oraz inni menedżerowie Amazona. Rozmowy miały rozpocząć się wewnętrznie już w ubiegłym roku, mniej więcej w czasie drugiej inauguracji prezydenckiej Donalda Trumpa.

Jeśli reboot otrzyma zielone światło, będzie kolejnym projektem Amazona związanym z rodziną Trumpów. W styczniu platforma pokazała dokument "Melania" poświęcony pierwszej damie Melanii Trump. Film wyreżyserowany przez Bretta Ratnera został zmiażdżony przez krytyków i wywołał kontrowersje, ale według danych Prime Video zanotował najlepsze otwarcie wśród pełnometrażowych produkcji non-fiction platformy w ostatniej dekadzie.

REKLAMA