Britney Spears została oficjalnie oskarżona o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i substancji odurzających. Sprawa dotyczy zatrzymania przez policję, do którego doszło w marcu tego roku w Kalifornii. Jak donoszą amerykańskie media, gwiazda zgłosiła się dobrowolnie na terapię odwykową.

Według komunikatu prokuratory okręgowej hrabstwa Ventura, Britney Spears usłyszała zarzut prowadzenia samochodu pod łącznym wpływem alkoholu oraz co najmniej jednego narkotyku. Wokalistka została zatrzymana 4 marca i opuściła areszt następnego dnia.

Jak podają zagraniczne źródła, pierwsza rozprawa została wyznaczona na poniedziałek, 4 maja. Ponieważ chodzi o wykroczenie, obecność samej gwiazdy na sali sądowej nie będzie konieczna, a w jej imieniu może stawić się adwokat. – To była niefortunna sytuacja, której nie da się w żaden sposób usprawiedliwić – przekazał "Hollywood Reporter" przedstawiciel Spears po jej zatrzymaniu.

– Britney zamierza podjąć odpowiednie kroki i podporządkować się prawu. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy etap długo potrzebnych zmian w jej życiu. Liczymy też, że w tym trudnym czasie otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie. Jej synowie spędzą z nią czas, a bliscy wspólnie opracują plan, który pomoże jej odzyskać stabilność i zadbać o dobrostan – dodał. Zaledwie kilka tygodni temu amerykańskie media informowały, że Britney Spears dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka odwykowego.

Britney Spears usłyszała zarzut jazdy pod wpływem

Prokuratura zaznaczyła, że sprawa będzie rozpatrywana według standardowej procedury stosowanej wobec osób, które nie były wcześniej karane za jazdę pod wpływem, nie spowodowały wypadku ani obrażeń, a poziom alkoholu w ich krwi był niski.

W praktyce oznacza to możliwość zawarcia ugody i przyznania się do wykroczenia polegającego na niebezpiecznej jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Tego typu rozwiązanie jest w amerykańskim systemie sądowniczym często stosowane w sytuacjach, gdy oskarżony sam podejmuje leczenie i deklaruje chęć zmierzenia się z problemem uzależnienia.

Jeśli postępowanie zostanie zakończone w ten sposób, artystka może zostać objęta rocznym nadzorem kuratorskim, zobowiązana do odbycia obowiązkowego kursu dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu oraz do zapłaty grzywny.

Dodajmy, że jeszcze kilka lat temu cały świat śledził batalię gwiazdy o odzyskanie niezależności. W 2021 roku Britney Spears została uwolniona spod wieloletniej kurateli sądowej, która obowiązywała od 2008 roku i dawała kontrolę nad jej życiem oraz finansami innym osobom, głównie jej ojcu.

Ruch #FreeBritney urósł wtedy do rangi globalnego fenomenu, a fani domagali się przywrócenia gwieździe pełnej wolności. Piosenkarka dziękowała później fanom za wsparcie i przyznała, że ich zaangażowanie zmieniło jej życie. W 2023 roku wydała głośne wspomnienia "Kobieta, którą jestem", w której opowiedziała o swojej karierze i życiu prywatnym.