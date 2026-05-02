Pola Wiśniewska zaczyna nowy etap po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Była partnerka lidera Ich Troje wyprowadziła się z dziećmi do nowego domu i otwarcie przyznaje, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne. Teraz chce skupić się na odbudowie życia na własnych zasadach. 41-letnia Wiśniewska wyjawiła też, na czym upływa jej majówka.

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski zaczęli spotykać się w 2019 roku, a już rok później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich ślub odbył się w czasie pandemii i miał kameralny charakter. Doczekali się dwóch synów – Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Pola – podobnie jak lider Ich Troje – jest mamą łącznie sześciorga dzieci.

18 marca Michał Wiśniewski opublikował w sieci nagranie, w którym poinformował o rozpadzie swojego piątego małżeństwa. – Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam – ogłosił muzyk.

Teraz (jeszcze) żona Wiśniewskiego rozpoczęła kolejny rozdział w swoim życiu. W sobotniej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie poinformowała fanów, że wyprowadziła się od artysty.

"Tak, nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać" – napisała wymownie Pola na Instagramie. Zdradziła również, że długi majowy weekend upływa jej przede wszystkim na "rozpakowywaniu pudełek".

Wiśniewska wyjawiła również, że chwilowe zniknięcie z internetu miało związek z emocjonalnym przeciążeniem. 'To prawda, trochę mnie tu nie było. Sporych zmian i to dlatego. To był bardzo intensywny czas dla mnie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Teraz jest już lepiej, dziękuję" – wyznała obserwatorom. Gdy jeden z nich życzył jej "wielu szczęśliwych chwil" w nowym domu, odpowiedziała: "Dziękuję. Jestem pewna, że tak będzie".

W ostatnim czasie Pola Wiśniewska zdecydowała się także na bardzo szczere wyznanie w rozmowie z Małgorzatą Ohme w jej podcaście – otwarcie opowiedziała o lęku przed zaczynaniem wszystkiego od nowa po czterdziestce. Jak przyznała, miała momenty zwątpienia i poczucie, że znów musi budować swoje życie od podstaw.

– Ja zaczynam życie od początku. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mam 41 lat. (...) Nie ukrywam, miałam taki moment, że wiesz, myślałam, kurczę, mam 40 lat, nie mam nic, zaczynam życie od zera, a to jest taki wiek, umówmy się, że już się chciałoby mieć coś, chciałoby się mieć stabilne życie, ułożone, spokojne. A tu znów przychodzi mi się po prostu szarpać. Ale tak jak mówię, to jest kwestia perspektywy i tego czasu, który po prostu musi minąć – wyznała w Gosia Ohme Podcast.

