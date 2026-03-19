Pola Wiśniewska opublikowała wymowne cytaty po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim Fot. Instagram / Pola Wiśniewska, Michał Wiśniewski // montaż: naTemat

Pola Wiśniewska nie zabrała głosu po głośnym oświadczeniu Michała Wiśniewskiego o rozstaniu, ale jej aktywność w mediach społecznościowych przyciągnęła uwagę. Wpisy, które pojawiły się na jej instagramowym kanale nadawczym tuż po ogłoszeniu decyzji, mogą być wymownym komentarzem do całej sytuacji.

18 marca lider Ich Troje Michał Wiśniewski opublikował nagranie, w którym poinformował o rozpadzie swojego piątego małżeństwa. – Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam – wyznał.

Artysta zwrócił się też z apelem o powściągliwość. – To jest jedyny komentarz. Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, ale bardzo serdecznie, gorąco państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć? Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki – żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo – podsumował.

Wymowne cytaty Poli Wiśniewskiej po ogłoszeniu rozstania z Michałem Wiśniewskim

Pola Wiśniewska nie odniosła się do oświadczenia Michała Wiśniewskiego, ale pozostaje w stałym kontakcie z obserwatorami na swoim kanale nadawczym na Instagramie "Poladanki". Regularnie dzieli się inspirującymi cytatami i refleksjami w serii "przypomnienie na dziś".

Te opublikowane w dniu rozstania i dzień później – przytoczone przez portal Pudelek – wielu odebrało jako znaczące. "Życie jest wystarczająco trudne, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy dają ci komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa" – brzmiał cytat opublikowany w środę. Następnego poranka – dzień po oświadczeniu Wiśniewskiego – pojawił się kolejny: "Twoje następne łzy będą łzami szczęścia".

Choć nie padły żadne bezpośrednie odniesienia, trudno nie zauważyć kontekstu, w jakim (jeszcze) żona Michała Wiśniewskiego napisała swoje najnowsze "przypomnienia na dziś".

Przypomnijmy, że Pola i Michał Wiśniewscy byli razem od kilku lat. W czasie pandemii wzięli kameralny ślub w gronie najbliższych, a niedługo później na świecie pojawił się ich pierwszy syn, Falco Amadeus. Z czasem rodzina się powiększyła – doczekali się także drugiego dziecka, któremu nadali imię Noël Cloé.

Wiśniewscy chętnie dzielili się swoją codziennością – pokazywali wspólne życie, relacjonowali budowę domu, a nawet prowadzili razem podcast. W ostatnim czasie jednak artysta coraz wyraźniej oddzielał życie prywatne od zawodowego, mimo że pozostawał aktywny koncertowo i w mediach społecznościowych. Czasami wspominał też o problemach w domu na scenie.

Małżeństw Michała Wiśniewskiego było aż pięć

Związek z Polą był piątym małżeństwem Michała Wiśniewskiego – i kolejnym rozdziałem w jego szeroko komentowanym życiu uczuciowym. Wcześniej artysta był związany m.in. z Magdą Femme, pierwszą wokalistką Ich Troje, którą poślubił w 1996 roku. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się po czterech latach.

Jeszcze większe medialne emocje wzbudził jego związek z Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz – para pobrała się w 2002 roku podczas spektakularnej ceremonii w Kirunie, transmitowanej przez telewizję. Doczekali się dwójki dzieci, Xaviera Michała i Fabienny Marty, a ich relacja – pokazywana m.in. w reality show "Jestem, jaki jestem" na TVN – zakończyła się rozwodem w 2006 roku.

Trzecią żoną wokalisty była Anna Świątczak, również związana z zespołem Ich Troje. Ich małżeństwo trwało od 2006 do 2011 roku i choć zakończyło się rozstaniem, byli partnerzy do dziś utrzymują dobre relacje, wychowując wspólnie dwie córki, Etiennette i Vivienne.