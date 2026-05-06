Pol'and'Rock Festival zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie lotniska Broczyno w dniach 30 lipca-1 sierpnia. Poznaliśmy właśnie nowe zespoły, które pojawią się w tych dniach na scenie. Line-up zapowiada się obiecująco – coś dla siebie znajdą i fani mocnego rocka, i zwolennicy lżejszych, elektronicznych brzmień.

W tym roku odbędzie się już 32. edycja Pol'and'Rocka. Jurek Owsiak co pewien czas ogłasza nowe zespoły, które w sam środek wakacji wejdą na deski jego festiwalowej sceny.

Od paru lat impreza, która jest organizowana w podzięce za WOŚP, odbywa się w Czaplinku (województwo zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno. W dniach 30 lipca-1 sierpnia w jednym miejscu zgromadzą się fani i ciężkiego rocka, i elektroniki, i hip-hopu. Oczywiście całość jest darmowa: nie trzeba kupować biletu, wystarczy uśmiech, namiot i miłość do dobrej muzyki.

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2026?

Od kilku tygodni wiemy, że na miejscu pojawią się m.in. Godsmack, Vended, Orbit Culture, Dropkick Murphys, Alborosie oraz Eagle-Eye Cherry.

Z tej grupy szczególnie występ Godsmack może okazać się niemal historycznym wydarzeniem. Grupa od 2025 r. gra koncerty z okazji 30-lecia swojej działalności (powstała w 1995 r.), więc możemy liczyć na przekrojową setlistę, złożona z hitów z całego okresu jej działalności. Dla tych, którzy nie kojarzą Godsmack: to oni wylansowali przebój "I Stand Alone", który promował film "Król Skorpion" (piosenka była zresztą najjaśniejszym punktem tego koszmarnego wytworu wczesnych lat dwutysięcznych).

Na scenie nie zabraknie też Polaków. Pojawią się m.in. Dżem, Myslovitz, Happysad, Voo Voo, Dziwna Wiosna oraz projekt L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, który skomponował muzykę do "Chłopów". Szczególnie interesujący koncert może dać Dżem, który koncertuje obecnie z Sebastianem Riedlem za mikrofonem. Tak, chodzi o syna Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty zespołu.

Dla fanów polskiej klasyki pozycją obowiązkową będzie występ Myslovitz. Zespół wytrwale kontynuuje swoją działalność bez Artura Rojka i jego porojkowe dokonania należą do zdecydowanie niedocenianych. Warto też pojawić się pod sceną, gdy będzie grała Dziwna Wiosna, jeden z najciekawszych polskich zespołów młodego pokolenia.

Do tego składu dochodzą teraz Brytyjczycy z Kosheen oraz Polacy z Bum Bum Orkestar & Friends.

Kosheen grają połączenie elektroniki i alternatywy ze sporą domieszką trip-hopu. Jak przypominają nam organizatorzy, piosenki grupy "na początku lat dwutysięcznych królowały nie tylko na światowych listach przebojów, ale też na rozgrzanych do czerwoności dyskotekowych parkietach".

Bum Bum Orkestar łączy z kolei muzykę bałkańską, klezmerską i nasz krajowy folk. Sami organizatorzy podają, że "to nie tylko grupa utalentowanych muzyków grających razem". "To prawdziwi mistrzowie muzyki z bałkańską duszą! A gdy zapraszają do wspólnego grania zespoły, w których bałkańskie rytmy brzmią z taką samą mocą - to przepis na sukces i świetną zabawę!", czytamy w zapowiedzi ich koncertu.