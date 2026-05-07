Mystic Festival nie będzie już organizowany w Stoczni Gdańskiej. Foto: Mighty Images, Aija Lehtonen, Konoplytska/ Shutterstock

Mystic Festival odbędzie się w tym roku w Gdańsku. Dokładniej: w Stoczni Gdańskiej. Właśnie okazało się jednak, że ten największy festiwal metalowy w Polsce zostanie w 2027 r. przeniesiony w inne miejsce.

Mystic Festival kończy swoją przygodę ze Stocznią Gdańską. Wiadomo, że impreza pozostanie w stolicy Pomorza, ale będzie organizowana w innym miejscu.

Mystic Festival żegna się ze Stocznią

Na profilach społecznościowych Mystic Festivalu pojawiła się zagadkowa informacja."Większości z was spodziewała się tej wiadomości, dziś możemy ją potwierdzić – w tym roku po raz ostatni zapraszamy was na Mystic Festival do Stoczni. Dobrze nam służyła, ale chcemy rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, zatem czas wypłynąć na szerokie wody", czytamy w komunikacie.

Organizatorzy dodają, że impreza zostanie w Gdańsku, "ale od 2027 roku festiwal odbywał się będzie w nowym miejscu". "Szykujemy dla was nowe otwarcie z wielkim hukiem! O szczegółach poinformujemy w najbliższym możliwym terminie", dodano na końcu.

Mystic Festival był w Stoczni od 2022 roku

Mystic Festival jest organizowany (z przerwami) w Polsce od końca lat 90. Dziś stoi za nim Mystic Coalition, sojusz agencji koncertowej Knock Out Productions, wytwórni płytowej Mystic Production i klubu B90. Obecnie to aż czterodniowa impreza, pierwsza taka, jaka jest organizowana w naszym kraju.

W tym roku Mystic odbędzie się w dniach od 4 do 6 czerwca. Na festiwalu zagrają m.in. Megadeth, Black Label Society, Behemoth, Gaahls Wyrd, Cavalera, Death to All, Ciśnienie, A.A. Williams, Blood Incantation, Mastodon, Marduk, Today is the Day czy Coroner. To oczywiście tylko mała część grup, które pojawią się za niecały miesiąc w Gdańsku. Łącznie zagra kilkadziesiąt zespołów!

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko dlatego, że będzie ostatnią w bardzo klimatycznej części Stoczni Gdańskiej. W czasie festiwalu zagra m.in. Megdeth. Choć muzycy grali u nas już wielokrotnie, tym razem mogą pojawić się po raz ostatni. Twórcy kultowego albumu "Rust in Peace" grają obecnie pożegnalną trasę koncertową.

Pozostałymi gwiazdami będą polski Behemoth i Black Label Society, grupa Zakka Wylde'a, gitarzysty, który przez lata grał u boku Ozzy'ego Osbourne'a.

Warto będzie też stanąć pod mniejszymi scenami i pojawić się na koncertach mniej znanych formacji. Grupa Cavalera, formacja braci Maxa i Igora Cavalerów, założycieli legendarnej Sepultury, odegra na żywo całą kultową płytę "Chaos A.D.".Zespół Death to All to z kolei kapela byłych muzyków Death, grająca jej żelazne klasyki.

Z pewnością warto doświadczyć na żywo freejazzowych popisów Ciśnienia i klimatycznych dźwięków The Gathering (zespół zagra w całości album "Mandylion"). Fanów bardziej "odjechanego" metalu zadowolą członkowie Blood Incantation (połączenie death metalu z muzyką... Pink Floyd), Mastodona czy szwajcarskiego Coronera.

