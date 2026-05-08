Złote Globy ustaliło zasady dotyczące AI Fot. Shutterstock / edycja: naTemat

Organizatorzy Złotych Globów ogłosili nowe wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w filmach, serialach i podcastach. AI nie będzie automatycznie dyskwalifikować produkcji z walki o nagrody, ale pod jednym warunkiem – najważniejsza ma pozostać ludzka kreatywność.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Gala Złotych Globów odbędzie się 10 stycznia 2027 roku i będzie transmitowana w USA przez CBS oraz Paramount+. W roli prowadzącej ponownie zobaczymy komiczkę Nikki Glaser. Zgłoszenia do nagród ruszą 1 czerwca, a nominacje zostaną ogłoszone 7 grudnia, ogłosili organizatorzy.

Nowe zasady Złotych Globów. Chodzi o AI

Najwięcej emocji budzą jednak nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, która coraz bardziej niepokoi Hollywood. Organizatorzy podkreślili, że wykorzystanie sztucznej inteligencji – w tym generatywnej AI – nie przekreśla szans filmu czy serialu na nominację, o ile "ludzka wizja artystyczna, kreatywna kontrola i autorstwo pozostają najważniejsze w procesie produkcji".

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że AI może wspierać twórców, ale nie może zastępować ich pracy. Każde zgłoszenie będzie analizowane pod kątem tego, kto faktycznie odpowiadał za kreatywne decyzje i wykonanie projektu. Komisja ds. kwalifikacji będzie mogła także poprosić o dodatkowe materiały wyjaśniające sposób wykorzystania AI.

Szczególnie restrykcyjne zasady dotyczą kategorii aktorskich. Złote Globy zaznaczyły, że występy "w znaczącym stopniu wygenerowane przez AI" nie będą kwalifikować się do nagród. Technologia może być używana jedynie jako wsparcie dla aktora – np. do ulepszenia występu – ale sama kreacja musi pozostać przede wszystkim dziełem człowieka i odbywać się za zgodą wykonawcy.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Organizatorzy odnieśli się też do coraz głośniejszego problemu cyfrowych podobizn i klonowania głosu. Produkcje wykorzystujące nieautoryzowane repliki głosu, twarzy lub danych biometrycznych aktorów nie będą mogły ubiegać się o nagrody. Nowe wytyczne obejmują również kategorie nieaktorskie, takie jak reżyseria, scenariusz, muzyka czy animacja – pozostaje to, by główny wkład twórczy pochodził od ludzi, a sztuczna inteligencja pełniła wyłącznie funkcję pomocniczą.

Złote Globy zmieniają reguły

Nowe zasady Złotych Globów nie dotyczą tylko AI – przy okazji ogłoszono również zmiany w kategorii podcastowej. Do rywalizacji będą mogły trafić jedynie produkcje znajdujące się na specjalnej liście 30 najpopularniejszych podcastów przygotowywanej przez firmę Luminate na podstawie danych dotyczących popularności i zasięgów.

REKLAMA