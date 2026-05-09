9 maja Agnieszka Maciąg skończyłaby 57-lat Fot. Facebook / Agnieszka Maciąg

Agnieszka Maciąg zmarła jesienią ubiegłego roku po długiej walce z chorobą. 9 maja obchodziłaby 57. urodziny. Jej była teściowa, Barbara Wrzesińska, opowiedziała w rozmowie z "Faktem" o ostatnich miesiącach życia modelki i pisarki. – Kiedy zrozumiała, że nie da rady, zaczęła się wycofywać – wspominała 88-letnia aktorka.

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada ubiegłego roku, a informacja o jej śmierci wstrząsnęła światem kultury i showbiznesu. Słynna modelka lat 90. i inspirująca pisarka zmagała się z nowotworem. Za pierwszym razem udało jej się go pokonać. Niestety na początku 2025 roku doszło do nawrotu choroby.

Barbara Wrzesińska o chorobie Agnieszki Maciąg. "Do końca wierzyła, że zatrzyma tę chorobę"

Maciąg była dwukrotnie zamężna. Z pierwszym mężem, Pawłem Maciągiem, miała 34-letniego dziś syna Michała. W 1996 roku związała się z fotografem Robertem Wolańskim, z którym doczekała się córki Heleny (dziś 15-letniej). Mimo rozwodu przez lata utrzymywała bardzo bliskie relacje z Barbarą Wrzesińską, matką Maciąga, słynną aktorką i artystką kabaretową.

88-latka przyznała w rozmowie z "Faktem", że pod koniec życia modelka coraz bardziej wycofywała się z kontaktu z bliskimi i przyjaciółmi. – Pod koniec życia nie odbierała już ode mnie telefonów. Myślę, że nie chciała rozmawiać o tej chorobie. Leżała już wtedy w szpitalu w Krakowie. Wcześniej zawsze, kiedy nie mogła odebrać telefonu, oddzwaniała po paru godzinach albo następnego dnia i rozmawiałyśmy bardzo długo. A potem poczułam, że nie chce już być ani widziana, ani słyszana. Myślę, że kiedy uświadomiła sobie, że to już koniec, tak właśnie zdecydowała – wyznała Wrzesińska.

Była teściowa Agnieszki Maciąg zdradziła również, że do końca próbowała się z nią kontaktować. – Tak, próbowałam się do niej dodzwonić. Wiedziałam już od Roberta i mojego syna Pawła, że jest bardzo źle. Michaś (syn Maciąg – red.) też to bardzo przeżywał. Ona chyba po prostu, kiedy zrozumiała, że nie da rady, zaczęła się wycofywać. Ale do końca wierzyła, że zatrzyma tę chorobę – powiedziała aktorka.

Barbara Wrzesińska wspomina Maciąg. "Bardzo szlachetna osoba"

W wywiadzie z "Faktem" Wrzesińska wspominała była synową. – Łączyła nas bardzo bliska więź. Ja wyjeżdżałam z dziećmi, z małym Michasiem, na wakacje. Miałyśmy do siebie ogromne zaufanie. Wiedziałyśmy, że jeśli któraś zrobi coś głupiego, to powie to tej drugiej prosto w oczy, a nie będzie mówić o niej komuś innemu. Moralnie i etycznie miałyśmy bardzo podobne podejście. To nas bardzo wiązało – opowiadała o Maciąg.

Podkreśliła, że "Agnieszka była świetną osobą". – Inteligentna, niezwykle wrażliwa i rzeczywiście dobra. Miała takie otwarte serce i nigdy nie słyszałam, żeby ona o kimś źle mówiła. To było w niej niezwykłe. Nawet jeśli pojawiał się jakiś temat czy jakaś osoba, której ani ona, ani ja niespecjalnie nie lubiłyśmy, mówiłyśmy sobie: "Zostawmy to, nie warto tego poruszać". Ona nie miała w sobie złości. Ja to naprawdę podziwiałam. Najwyżej mówiła: "Wiesz, Basiu, nie mówmy o tym". I koniec – mówiła Wrzesińska.