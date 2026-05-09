Abonament RTV to jedna z najbardziej znienawidzonych opłat w Polsce. Miliony Polaków od lat czekają na jej likwidację. Rząd w końcu przedstawił konkretny projekt reformy – ale zamiast ulgi może przyjść nowe zobowiązanie finansowe. Oto co warto wiedzieć o planowanej opłacie audiowizualnej, która ma zastąpić dotychczasowy system.

W 2026 roku abonament RTV nadal obowiązuje i jest pobierany na dotychczasowych zasadach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe, wyższe stawki – miesięczna opłata za radio wzrosła do 9,50 zł (wcześniej 8,70 zł), a za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny do 30,50 zł miesięcznie, czyli o 3,20 zł więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że posiadacz telewizora płaci rocznie 366 zł przy comiesięcznych wpłatach, choć przy płatności z góry za cały rok obowiązuje 10-procentowa zniżka, co daje 329,40 zł.

Obowiązek rejestracji i abonamentu ciąży na wszystkich posiadaczach odbiorników – zarówno osobach prywatnych, jak i przedsiębiorcach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny – jeśli kupiłeś radio do auta, pamiętaj o abonamencie RTV, bo możesz słono zapłacić także za odbiorniki w samochodach służbowych.

Za brak rejestracji sprzętu grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2025 roku wynosi ona 915 zł za niezarejestrowany telewizor i 285 zł za radio.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło pod koniec ubiegłego roku projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zakłada likwidację abonamentu RTV i wdrożenie europejskich regulacji dotyczących wolności mediów. Media publiczne miałyby być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – roczne finansowanie ma wynosić co najmniej 2,5 miliarda złotych.

Konsultacje publiczne projektu zakończyły się 23 stycznia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu gotowy dokument ma trafić do parlamentu w II lub III kwartale 2026 roku. Jeśli nowelizacja ustawy zostanie przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. To właśnie wtedy ma zostać ogłoszony koniec abonamentu RTV, ale nie ma co się cieszyć z oszczędności, ponieważ nowa opłata zostanie ściągnięta od każdego.

Głównym elementem reformy jest zastąpienie abonamentu tzw. opłatą audiowizualną. Kluczowa różnica wobec obecnego systemu polega na tym, że nowa opłata nie będzie wymagała rejestracji żadnego sprzętu. Ciężar finansowy przeniesiony zostanie z gospodarstwa domowego na podatnika – obowiązek obejmie osoby fizyczne powyżej 18. roku życia, z wyjątkiem grup ustawowo zwolnionych z tego obowiązku.

Rząd planuje, że za obsługę nowej opłaty odpowiedzialna będzie skarbówka – ma być ona pobierana automatycznie podczas rozliczania podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że niedługo może wejść nowa opłata, która będzie dotyczyć wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy oglądają telewizję, czy nie.

Ile wyniesie opłata audiowizualna i kto będzie z niej zwolniony?

Według szacunków roczna wysokość opłaty audiowizualnej mogłaby wynosić około 108 zł na osobę dorosłą, co daje średnio 9 zł miesięcznie. Kwota ta byłaby corocznie waloryzowana. Brzmi to niegroźnie w porównaniu do obecnych 30,50 zł za telewizor – jednak jest haczyk. Dla wieloosobowych gospodarstw domowych, w których dziś płaci się jedną stawkę, abonament RTV może zniknąć, ale część Polaków może zapłacić więcej, bo każdy dorosły domownik płaciłby osobno.

Reforma nie oznacza, że wszyscy bez wyjątku sięgną do kieszeni. Tak jak obecnie, nie wszyscy będą musieli uiszczać opłatę audiowizualną – w katalogu osób zwolnionych znajdą się podobne grupy jak w aktualnym systemie. Chodzi o seniorów powyżej 75 roku życia, osób w pierwszej grupie inwalidzkiej, weteranów będących inwalidami wojennymi oraz osób po 60 roku życia, których miesięczna emerytura jest niższa niż 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe kryteria zwolnień będą doprecyzowane w finalnym tekście ustawy.

Jest też bardzo ważna informacja dla osób, które zalegają z płatnościami: likwidacja abonamentu nie oznacza umorzenia długów wobec RTV. Poczta Polska będzie mogła egzekwować zaległe opłaty za RTV do 31 grudnia 2028 roku. Kto więc liczy na to, że reforma wymaże jego długi, jest w błędzie – jeśli nie płaciłeś abonamentu RTV, nowa opłata i tak cię dopadnie.

