Stanisława Celińska nie żyje Fot. Łukasz Skrzypecki, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

We wtorek zmarła Stanisława Celińska. Była wybitną polską aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, a także cenioną wokalistką. Zasłynęła rolami w klasykach polskiego kina, takich jak "Noce i dnie", "Krajobraz po bitwie" czy "Panny z Wilka", a w ostatnich latach życia zdobyła nową publiczność dzięki działalności muzycznej. Miała 79 lat.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała" – czytamy na oficjalnym profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku. Post podpisała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil wraz z aktorką.

"Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, najlepszym jakiego znałam... Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To każda godzina nadzieją otula mnie / Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…" – dodała.

REKLAMA

Maciej Muraszko, menedżer muzyczny Celińskiej podczas jej trasy koncertowych, poinformował w rozmowie z Onetem, że artystka odeszła we wtorek po godzinie 15. Miała 79 lat.

Stanisława Celińska nie żyje. Była legendą polskiego kina i teatru

Stanisława Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Pochodziła z artystycznej rodziny – jej ojciec Stefan był pianistą, a matka Barbara skrzypaczką. W wieku 12 lat, zainspirowana historią Heleną Modrzejewskiej, postanowiła zostać aktorką. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a dyplom zdobyła w 1969 roku.

REKLAMA

Na scenie debiutowała jeszcze w latach 60., współtworząc studencki kabaret Coś i występując w Studenckim Teatrze Satyryków. W 1968 roku rozpoczęła profesjonalną karierę teatralną, która szybko uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia.

Przez dekady była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Występowała m.in. w warszawskich teatrach: Współczesnym, Nowym, Dramatycznym, Studio i Kwadrat, a także w Teatrze Nowym w Poznaniu. Ogromne uznanie przyniosły jej również role w Teatrze Telewizji oraz słuchowiskach Polskiego Radia. Współpracowała z najwybitniejszymi twórcami polskiego teatru, w tym z Krzysztofem Warlikowskim. Za rolę w spektaklu "Oczyszczeni" otrzymała prestiżową Nagrodę Feliksa Warszawskiego dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Filmowy debiut Celińskiej nastąpił w 1970 roku w filmie "Krajobraz po bitwie" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Aktorka wcieliła się w postać Niny i od razu zwróciła na siebie uwagę krytyków oraz widzów. W kolejnych latach wystąpiła w wielu ważnych polskich produkcjach, m.in. w filmach "Nie ma róży bez ognia", "Noce i dnie" czy "Panny z Wilka". Grała także w "Galimatiasie, czyli kogel-mogel II", "Faustynie", "Katyniu" i kilku częściach "Listów do M.".

REKLAMA

W 2002 roku zdobyła Polską Nagrodę Filmową Orzeł za drugoplanową rolę kobiecą w filmie "Pieniądze to nie wszystko" Juliusza Machulskiego. Drugiego "polskiego Oscara" otrzymała w 2011 roku za rolę w filmie "Joanna" Feliksa Falka. Nominowana była jeszcze trzy razy, za: "Złote runo", "Fuks" i "Południe-Północ".

Publiczność pokochała ją również za role serialowe – szczególnie w kultowych "Alternatywy 4" i "Zmiennikach" oraz serialach "Samo życie", "Mamuśki" i "Barwy szczęścia". Zasłynęła też swoimi rolami dubbingowymi w hitach Disneya: była m.in. Urszulą w "Małej syrence" i mamą Odie w "Księżniczce i żabie".

Stanisława Celińska zrobiła też karierę wokalną

Choć przez lata była przede wszystkim kojarzona z aktorstwem, w późniejszym okresie życia odniosła ogromny sukces jako wokalistka. Jej charakterystyczny głos, emocjonalne interpretacje i poetyckie teksty zdobyły wierne grono słuchaczy.

Przełomowym momentem okazał się album "Atramentowa..." z 2015 roku, który osiągnął status podwójnej platynowej płyty. Oprócz niego nagrała aż osiem albumów studyjnych. To: "Nowa Warszawa" (2012) – nagrana wspólnie z Bartłomiejem Wąsikiem i Royal String Quartet, "Atramentowa... Suplement" (2015), "Świątecznie..." (2016), "Malinowa..." (2018), "Jesienna..." (2020), "Domofon, czyli śpiewniczek domowy Stanisławy C." (2021), "Przytul" (2022) i "Uwierz" (2024). W 2025 roku wydała swój jubileuszowy, kompilacyjny album "Atramentowe 10 lat. Best Of".

W 2019 roku Celińska zdobyła Fryderyka w kategorii "Album Roku Muzyka Poetycka" za "Malinową...". Ogromną popularność zdobyły jej utwory "Atramentowa rumba", "Poszukaj głębiej", "Cudem jest świat", "Czerń i biel", "Wielka słota" z Muńkiem Staszczykiem czy "Obfitość".

REKLAMA

Stanisława Celińska otwarcie mówiła o swoim uzależnieniu od alkoholu. W licznych wywiadach podkreślała, że udało jej się wygrać z chorobą dzięki wierze, terapii i ogromnej determinacji. W 1988 roku całkowicie zerwała z alkoholem. Jej mężem był aktor Andrzej Mrowiec, z którym ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Mikołaja.