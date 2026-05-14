Netflix potwierdził, kiedy "Bridgertonowie" powrócą z 5. sezonem Fot. materiał prasowy

Drogi czytelniku, oczekiwania na piąty sezon serialu "Bridgertonowie" nie będą trwać aż tak długo, jak myślałeś. Netflix oficjalnie potwierdził, kiedy możesz spodziewać się premiery odsłony poświęconej Francesce Bridgerton i Michaeli Stirling. Nowe odcinki – jak na dotychczasowe standardy – ukażą się dość prędko. Ujawniono też opis fabuły.

W czwartym sezonie "Bridgertonów" poznaliśmy historię inspirowaną baśnią o Kopciuszku przyprawioną wątkami traktującymi o świadomości klasowej. Podczas balu maskowego Benedictowi Bridgertonowi (Luke Thompson) wpadła w oko tajemnicza Srebrna Dama. Za pieczołowicie zdobioną maską kryła się Sophie Baek (Yerin Ha), pokojówka lady Araminty Gun i nieślubna córka lorda Penwood, która bez wiedzy bezwzględnej macochy zakradła się na huczne przyjęcie w posiadłości Violet Bridgerton.

Twórcy "Bridgertonów" chwilę trzymali widzów w niepewności, nie odpowiadając od razu po finale na pytanie, o kim będzie kontynuacja kostiumowego hitu. Część publiczności była pewna, że kolejna odsłona zaadaptuje fabułę książki pod tytułem "Oświadczyny", która opowiada o Eloise Bridgerton i jej związku z sir Philipem Cranem, obecnym mężem Mariny Crane. Ostatecznie padło na świeżo upieczoną wdowę, Franceskę Bridgerton, i kuzynkę jej zmarłego męża, Michaelę Stirling.

Kiedy premiera 5. sezonu "Bridgertonów"? Netflix podał przybliżoną datę i opis fabuły

W piątym sezonie "Bridgertonów" do roli Franceski Bridgerton powróci Hannah Dodd ("Enola Holmes 2"), a w jej sympatię powtórnie wcieli się Masali Baduza ("Królowa wojownik"). Scenariusz tego rozdziału powstaje na podstawie powieści "Grzesznik nawrócony" Julii Quinn, którą na potrzeby serialu nieco zmieniono. Oryginalnie – na papierze – Michaela Stirling była Michaelem Stirlingiem. "Bridgertonowie" odejdą zatem od tradycyjnej dla nich formuły, która stawia na heteronormatywną miłość.

– To przełomowe. Oczywiście, w przeszłości powstało wiele świetnych seriali, które przedstawiały queerową miłość. Nie jesteśmy w tym pierwsi, natomiast stworzenie całego sezonu "Bridgertonów" o związku lesbijskim to coś naprawdę wielkiego – powiedziała showrunnerka Jess Brownell w rozmowie z Tudum.

Hannah Dodd, Masali Baduza i Victor Alli w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy

Twórcy zapowiedzieli, że piąty sezon "Bridgertonów" pojawi się w bibliotece Netflixa już w 2027 roku. Między poprzednimi odsłonami przerwy w emisji były wyjątkowo długie. Ostatnie wieści będą więc dla fanów powiewem świeżości. Brownell zapowiedziała, że w nadchodzących odcinkach nie zabraknie "romansu, humoru i patosu", a motywem przewodnim będzie tęsknota.

"Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić na 'rynek matrymonialny' z praktycznych powodów. Ale kiedy kuzynka Johna, Michaela, przyjeżdża do Londynu, aby zająć się posiadłością Kilmartinów, skomplikowane uczucia Franceski sprawią, że będzie się zastanawiać, czy trzymać się pragmatycznych planów, czy podążać za swoimi wewnętrznymi pragnieniami" – czytamy w oficjalnym opisie 5. sezonu "Bridgertonów".