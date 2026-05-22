Netflix wraca do jednego z największych polskich hitów ostatnich lat. Już w czerwcu na platformie zadebiutują "Kolory zła: Czerń" – kontynuacja mrocznego kryminału "Kolory zła: Czerwień", który w 2024 roku podbił nie tylko polską widownię. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu z Jakubem Gierszałem, który sugeruje jeszcze mroczniejszą historię.

"Kolory zła" to jedna z najpopularniejszych polskich serii kryminalnych ostatnich lat. Każdy tom cyklu stworzonego przez Małgorzatę Oliwię Sobczak skupia się na innej sprawie kryminalnej, ale łączy je postać głównego bohatera – prokuratora Leopolda Bilskiego. Wszystkie "kolorowe" powieści łączą się w większą opowieść o przemocy, traumach i sekretach skrywanych przez pozornie spokojne miasta.

Książki Sobczak najlepiej czytać w kolejności wydania. Wszystko zaczęło się od "Czerwieni", później ukazały się "Czerń", "Biel", "Żółć", "Błękit" i "Zieleń", a 17 czerwca fani cyklu przeczytają kolejny tom – "Fiolet". Każda część to kolejna mroczna sprawa – od brutalnych morderstw w Sopocie po rytualne zbrodnie i zaginięcia dzieci na Kaszubach.

O czym są "Kolory zła: Czerń"? Jakub Gierszał powraca jako Leopold Bilski

To właśnie druga część cyklu zostanie teraz przeniesiona na ekran. "Kolory zła: Czerń" są ekranizacją powieści o tym samym tytule i ponownie zabiorą widzów do świata Leopolda Bilskiego.

"Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności" – opisuje film Netflix, który planuje wprowadzić w Polsce pakiet z reklamami.

W roli Bilskiego ponownie zobaczymy Jakuba Gierszała ("Najlepszy" i serial "Langer" na podstawie powieści Remigiusza Mroza). Na ekranie partnerują mu m.in. Marianna Zydek ("Kamerdyner"), Andrzej Chyra ("Dług"), Robert Gonera ("Gry uliczne"), Beata Ścibakówna ("Listy do M. Pożegnania i powroty") oraz Piotr Żurawski ("Wataha").Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Adrian Panek. Premiera "Kolorów Zła: Czerni" już 10 czerwca.

Pierwsza część była ogromnym sukcesem Netflixa – "Kolory zła: Czerwień", które zadebiutowały w 2024 roku, błyskawicznie stały się jednym z najgłośniejszych polskich filmów platformy. Produkcja była też globalnym hitem, a w ciągu zaledwie kilku dni od premiery osiągnęła ponad 34 miliony wyświetleń na całym świecie.

