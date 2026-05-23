Finał Ligi Mistrzyń UEFA 2025/26 zapowiada się na jedno z największych piłkarskich wydarzeń tej wiosny. Już dziś w Oslo zmierzą się dwie potęgi europejskiego futbolu – FC Barcelona i Olympique Lyon. Spotkanie będzie można oglądać w streamingu, a o pouchar po raz szósty zawalczy Ewa Pajor.

Piłkarska Liga Mistrzyń UEFA jest rozgrywana od sezonu 2009/10 – to najważniejsze klubowe rozgrywki w kobiecej piłce nożnej. Najbardziej utytułowaną drużyną pozostaje Olympique Lyon, który triumfował aż osiem razy, ostatnio w 2022 roku. FC Barcelona zdobywała trofeum trzykrotnie – w 2021, 2023 i 2024 roku – i teraz stanie przed szansą na kolejny historyczny sukces. Warto przypomnieć, że w finale sprzed trzech lat to właśnie Ewa Pajor strzeliła gola dla VFL Wolfsburg, choć ostatecznie to Katalonki sięgnęły wtedy po puchar.

Finał Liga Mistrzyń UEFA 2025/26. Ewa Pajor po raz szósty zagra o puchar

Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze względu na nową formułę rozgrywek. W fazie ligowej rywalizowało aż 18 drużyn, a kibice mogli oglądać starcia największych europejskich potęg, takich jak Arsenal W.F.C., Chelsea F.C. Women, FC Bayern Women, VfL Wolfsburg Women czy wspomniane Barcelona i Lyon. Emocji nie brakowało – tegoroczna Liga Mistrzyń obfitowała w efektowne gole, niespodzianki i bardzo wyrównane mecze.

Droga finalistów do Oslo również była imponująca. Barcelona w ćwierćfinale rozgromiła Real Madrid Femenino, wygrywając dwumecz aż 12:2, a następnie wyeliminowała Bayern Monachium. Z kolei Lyon najpierw pokonał Wolfsburg, a później okazał się lepszy od broniącego trofeum Arsenalu. Po wielu miesiącach rywalizacji właśnie te dwa zespoły – Olympique Lyon i FC Barcelona – zmierzą się 23 maja w meczu o najważniejsze europejskie trofeum.

Dla Ewy Pajor będzie to szczególny wieczór. Polska napastniczka, która od tego sezonu występuje w Barcelonie, zagra w swoim szóstym finale Ligi Mistrzyń. Wszystkie poprzednie finały – jeszcze w barwach Wolfsburga – kończyły się dla niej porażką. Tym razem Pajor stanie przed kolejną szansą na zdobycie upragnionego trofeum i zapisanie się w historii polskiej piłki nożnej.

Niedawno udowodniła zresztą, że należy do światowej czołówki. Podczas ubiegłorocznej gali Złotej Piłki po raz pierwszy w historii przyznano kobiecą wersję Trofeum Gerda Müllera dla najskuteczniejszej piłkarki sezonu, a laureatką została właśnie Ewa Pajor. Jej historia jest też ważnym głosem w dyskusji o kobiecym futbolu w Polsce – w wywiadzie dla portalu MamaDu Pajor opowiadała, jak musiała walczyć ze stereotypami od najmłodszych lat.

Gdzie oglądać finał Ligi Mistrzyń? Olympique Lyon kontra FC Barcelona