Mariusz Szczygieł ma problem, którego wiele osób mogłoby mu pozazdrościć. Ceniony reporter i autor bestsellerowych książek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ogromnego stosu paczek z publikacjami, po czym zaapelował do obserwatorów i wydawnictw, by… przestali przysyłać mu książki. Jak przyznał, nadmiar przesyłek zaczyna go zwyczajnie przytłaczać. Komentarze internautów pokazały jednak przy okazji znacznie poważniejszy problem – chroniczne niedofinansowanie bibliotek i innych publicznych placówek, które desperacko potrzebują nowych książek.

Mariusz Szczygieł od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiego reportażu. Przez wiele lat był związany z "Gazetą Wyborczą" i "Dużym Formatem", a szerokiej publiczności dał się poznać także jako prowadzący kultowy program "Na każdy temat" w latach 90. Jest współzałożycielem Instytutu Reportażu, wydawnictwa Dowody oraz warszawskiej księgarnio-kawiarni Wrzenie Świata.

Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują Czechy i czeska kultura – to właśnie o nich opowiadają jego najgłośniejsze książki, takie jak "Gottland" czy "Zrób sobie raj". W 2019 roku zdobył Nagrodę Literacką Nike za "Nie ma". Obecnie prowadzi również program "Rozmowy Niewygodne" na antenie TVP Info.

W swoim wpisie reporter nie ukrywał frustracji związanej z ciągłym otrzymywaniem kolejnych przesyłek od wydawnictw, które najprawdopodobniej przesyłają mu darmowe książki w ramach promocji.

"Naprawdę nic z tego nie zamawiałem. Błagam, nie przysyłajcie mi tylu publikacji. W długi weekend udało mi się usunąć 120 książek z mojej domowej biblioteki i przekazać sąsiadom, a i tak jest zagracone" – napisał na Facebooku. Nazwał nawet swoje doświadczenie "stalkingiem prezentowym". "Jestem od lat jego ofiarą. Tych niechcianych paczek są dziesiątki tygodniowo" – przyznał Szczygieł.

Najbardziej irytują go jednak "przesadzone przesyłki z wielkich wydawnictw", w których oprócz książek są gadżety zupełnie niepotrzebne, wypełniacze wszelkiego typu. "Nie jestem czytelnikiem, który tego potrzebuje. PROSZĘ SIĘ USKROMNIĆ!" – napisał w swoim stylu.

Szczygieł przyznał też, że czyta znacznie wolniej, niż wielu osobom mogłoby się wydawać. "Czytam w całości jedną do półtorej książki miesięcznie, czytam powoli – nie jestem tego wszystkiego w stanie przerobić" – podkreślił. Jak dodał, większość książek niemal od razu oddaje dalej. "Książki które przychodzą, najczęściej od razu oddaję baristkom i baristom Wrzenia świata oraz gościom. Zostawiam sobie może 1 na 20" – wyjawił reportażysta.

Reportażysta zaznaczył również, że wolałby po prostu odmawiać takich prezentów wcześniej. "Jeśli ktoś chce wysłać mi książkę, może zawsze zapytać tutaj albo na Instagramie i ja miło odmówię. W taki sposób, że będzie myślał, iż tę książkę przeczytałem i jeszcze ją komplementuję" – napisał na Facebooku.

Na końcu swojego wpisu Szczygieł wyjaśnił, dlaczego nie chce organizować żadnego systemu rozdawania czy wysyłania książek dalej. "Zaraz pojawią się sugestie i prośby, że możecie odebrać te książki ode mnie albo że mogę je przekazać na… Otóż nie wchodzę w to. Balastu pozbywam się natychmiast. Zostawianie za drzwiami, przekazywanie, wysyłanie – nie dla mnie. Nie mam asystentki ani asystenta, kopertę z listem lub dokumentem potrafię rok nosić przy sobie, zanim na pocztę pójdę. Taki typ" – czytamy.

Wpis Mariusza Szczygła pokazał szerszy problem. "Niedofinansowe biblioteki chętnie przyjmą"

Pod wpisem Szczygła zaroiło się od komentarzy. Niektóre pokazały poważny problem – chroniczne niedofinansowanie bibliotek i innych publicznych placówek, które chętnie przyjęłyby nowe książki.

"A jakby ktoś z czytających tutaj nadal chciał książki gdzieś przekazać, to Zakład Karny w Strzelcach Opolskich chętnie przyjmie literaturę do swojej biblioteki", "To my poprosimy wydawców o wysyłanie egzemplarzy do bibliotek. Obecnie, oprócz skromnych budzetow na nowe ksiazki, mamy dotacje z BN w tym roku obcięte o połowę. Naprawdę bieda z nędzą. Wstyd, bo bibliotek nie stać na książki", "Niedofinansowane biblioteki chętnie przyjmą..." – pisali internauci. Problem widać też po drugiej stronie rynku – kameralne księgarnie często ledwo wiążą koniec z końcem.

Choć wpis reportera można odczytać jako krytyczny komentarz do nadmiaru konsumpcji, promocyjnego przesytu i coraz bardziej agresywnego marketingu wokół książek, wiele osób przyznało, że sami chcieliby mieć podobny problem.

"Chcę zostać ofiarą stalkingu książkowego", "Poszukuję wydawnictw, które zechcą być moim stalkerem", "Czy mogę się z panem zaprzyjaźnić i odciążyć z tego jakże uciążliwego przymusu czytania?", "Dobra. To co trzeba zrobić zeby przysylali do mnie? Czekam na wskazowki" – pisali komentujący.

Pojawiły się też pomysły, jak można byłoby zagospodarować nadmiar książek. Internauci sugerowali stworzenie specjalnego miejsca wymiany publikacji we Wrzeniu Świata w Warszawie.

"Dlaczego Pan nie założy we Wrzeniu świata takiej skrzyni jaką mają biblioteki na 'książki do zabrania'? Wystarczyłoby wrzucić post, że tam są, czekają i że można się częstować, a przy okazji zakupić kawę i coś nowego do czytania?”, "Chyba musimy wstawić do wrzenia jakiś duży kosz i tam będziemy trzymać Mariuszowe prezenty z dopiskiem bierzcie z tego wszyscy" – proponowali użytkownicy Facebooka.