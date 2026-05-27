Katarzyna Bosacka otworzyła się na temat swojego małżeństwa Fot. Instagram / Katarzyna Bosacka

Jeszcze dwa lata temu Katarzyna Bosacka otwarcie mówiła o traumie po głośnym rozstaniu z Marcinem Bosackim. Dziś ekspertka od zdrowego żywienia jest już po drugim ślubie i nie ukrywa, że odnalazła szczęście u boku nowego partnera. W książce "Kobiece gadanie" Beaty Biały szczerze opowiedziała o "dojrzałej miłości", nowym małżeństwie i życiu po bolesnym kryzysie.

Katarzyna Bosacka była mężatką od 1997 roku. Wraz z Marcinem Bosackim, posłem KO i obecnym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, doczekała się czworga dzieci. Uchodzili za zgrane małżeństwo, ale w sierpniu 2023 roku w mediach pojawiła się niespodziewana wiadomość o ich rozstaniu. Powodem była niewierność Bosackiego, który wyprowadził się do innej kobiety, podobno z dnia na dzień.

Bosacka wyjawiła wówczas, że "wyszła już z tunelu, z dołka i widzi tęczę, światło i słońce". Z kolei 9 lipca, w rocznicę rozstania, napisała na Instagramie: "Dokładnie rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami, boleśnie strącając mnie w rozpacz. [...] Zapewniam Was: jest nowe życie po Wielkiej Zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością – pisała do swoich obserwatorek.

Katarzyna Bosacka o nowym małżeństwie. "Dojrzała miłość"

Bosacka ułożyła sobie życie na nowo. Poznała nowego partnera, Tomasza Makulskiego, z którym w czerwcu 2025 roku wzięła ślub. O swoim nowym życiu opowiedziała w książce "Kobiece gadanie" Beaty Biały, w której można przeczytać rozmowy z 16 znanymi kobietami, w tym z Joanną Koroniewską, Alicją Majewską, Anną Seniuk, Dorotą Wellman czy Danutą Stenką.

Fragmenty rozmowy z Katarzyną Bosacką opublikował portal Pomponik. 54-latka wyjawiła, że wejście w nowy związek wcale nie było dla niej łatwe. "To kwestia odwagi. Trzeba się odważyć i dać się ponieść temu, co daje los. Bo ja nie miałam w planach nowego związku. Myślałam: 'A po co mi to teraz? Jestem wolna. Mogę robić, co chcę'. To nie stało się od razu" – opowiadała.

"Ważne było otwarcie się na to, co jeszcze może się wydarzyć. Bo masz wybór – można zastygnąć w goryczy, (...) trzymać się kurczowo przeszłości, nawet jeśli jest już tylko pustą skorupą, i powoli umierać ze złości, albo można uwierzyć, że przyszłość ma jeszcze coś do zaoferowania. Że jeszcze kiedyś będziesz mogła śmiać się długo i głośno z kimś, kogo pokochasz" – dodała w rozmowie z Beatą Biały.

We fragmentach książki, które opublikował Pomponik, ekspertka od zdrowego żywienia szczerze mówiła o "dojrzałej miłości", którą połączyła ją z nowym partnerem. "Nie ma już tej naiwności, nie ma złudzeń. Wiesz, czego chcesz. Wiesz, na co nie masz ochoty. Widzisz więcej. I dbasz inaczej. Bardziej świadomie, uważniej. Człowiek jest bardziej świadomy, dojrzalszy" – czytamy.

Bosacka wyjawiła również, że życie z Tomaszem było dla niej zaskoczeniem m.in. pod względem podziału obowiązków. "Ja zawsze byłam rodzinna, dbałam o dom, o bliskich, ale wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło? Tomek wstaje o piątej rano i pierwsze, co robi, to włącza pranie. I potem dostaję wiadomość: 'Kochanie, nastawiłem pranie, rozwieś, proszę'. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Byłam w związku, w którym obowiązki domowe spadały zwykle na mnie" – opowiadała.