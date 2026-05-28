Po "Emigracji XD", "Edukacji XD" i spin-offowej "Ekspedycji XD" przyszedł czas na kolejną odsłonę absurdalnego uniwersum stworzonego przez Malcolma XD. CANAL+ oficjalnie zapowiedział serial "Eskapada XD", w którym Malcolm i Stomil znowu wpakują się w serię kompletnie odjechanych sytuacji.

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Tomasza Włosoka jako Malcolma i Michała Balickiego jako Stomila. Tym razem nasi ulubieni nieogarnięci bohaterowie trafią do "świata delegacji, służbowych wyjazdów i interesów, które z pozoru wydają się świetnym sposobem na dobry i szybki zarobek", zapowiada CANAL+.

Za serial ponownie odpowiadają twórcy poprzednich części: Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta oraz Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny. "Eskapada XD" ma zachować charakterystyczny dla całego cyklu absurdalny humor i satyryczne spojrzenie na codzienność młodych Polaków próbujących odnaleźć się w dorosłym życiu.

– Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że "Eskapada XD" zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy – powiedziała Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska.

– Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W Eskapadzie XD Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale "na szczęście" cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli – zapowiedział Kośmicki. Na razie CANAL+ nie ujawniło daty premiery "Eskapady XD".

Uniwersum XD zaczęło się od internetowych past Malcolma XD, anonimowego autora, który zdobył popularność m.in. kultową historyjką o ojcu, fanatyku wędkarstwa. Później powstała książkowa seria: "Emigracja", "Edukacja" i wydana w 2024 roku "Eskapada". Wszystkie opowiadają o losach Malcolma i Stomila – najpierw uciekających z małego miasteczka do Londynu, później próbujących odnaleźć się w Warszawie, a w końcu wchodzących w świat pierwszej "poważnej" pracy.