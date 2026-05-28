Nie żyje Olaf Kwiatkowski, związany z produkcją programu "The Voice of Poland". Miał zaledwie 21 lat. Smutną wiadomość przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych programu TVP. Olafa pożegnali również artyści i celebryci związani z muzycznym formatem.

"19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy" – przekazano na instagramowym profilu emitowanego w Polsce od 2011 roku "The Voice of Poland".

W opublikowanym wpisie współpracownicy wspominali go jako niezwykle życzliwą, pogodną i zawsze uśmiechniętą osobę, która od lat była częścią rodziny "The Voice". "Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka" – czykamy we wpisie.

"Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia" – napisano w dalszej części komunikatu.

Poinformowano również o uroczystościach pogrzebowych. Pogrzeb Olafa Kwiatkowskiego odbędzie się 29 maja o godz. 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. J. Tuwima w Szczytnie.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze gwiazd i osób związanych z programem. "Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny Olafa" – napisał Baron, juror "The Voice", który wraz z Tomsonem po 7 latach opuścił "The Voice Kids". "Oh, wyrazy współczucia dla rodziny" – dodała Margaret, również trenerka muzycznego show. Emotki złamanego serca zostawili także m.in. Cleo, Maciej Musiał, Tribbs i Maffashion.

