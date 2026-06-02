TVP rusza z kolejnym kanałem tematycznym Fot. Screen z YouTube / Telewizja Polska

TVP rusza z kolejnym całodobowym kanałem online. Po kryminałach i serialowych hitach przyszła pora na TVP Muzyka i Koncerty. Najnowszy produkt typu FAST nadawcy publicznego ruszył 1 czerwca w serwisie TVP VOD. Dostęp jest całkowicie bezpłatny.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"TVP Muzyka i Koncerty" to już szósta bezpłatna stacja tematyczna w ofercie Telewizji Polskiej. Będzie rozwijana w modelu FAST (darmowa telewizja z reklamami online). Warto przypomnieć, że w 2024 roku ruszyły kanały FAST od TVN Warner Bros. Discovery w serwisie Player.

"Nadawca rozwija tego typu produkty online, z powodzeniem zagospodarowując duże zainteresowanie odbiorców polską rozrywką oraz zmianę sposobu konsumpcji treści wideo. Oglądalność FAST-ów Telewizji Polskiej stale rośnie. Kanał 'TVP Kryminały' urósł o +36 proc. rok do roku, "Barwy szczęścia" o +12 proc., "Klan" o +9 proc., a "Na dobre i na złe" o +8 proc" – czytamy w informacji prasowej.

REKLAMA

Stacja tematyczna będzie nadawana całodobowo, a widz obejrzy zarówno misje premierowe, jak i powtórki. "Celem kanału jest przypomnienie bogatego dorobku muzycznego Telewizji Polskiej i stworzenie przestrzeni dla fanów polskiej muzyki" – informuje TVP.

Najstarsze koncerty festiwalu w Opolu, intymne recitale, teledyski, dokumenty o artystach, unikatowe występy takich gwiazd polskiej piosenki, jak Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Czesław Niemen, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk czy Andrzej Zaucha oraz niedostępne nigdzie indziej występy legendarnych polskich zespołów – to tylko część oferty całodobowego kanału online Telewizji Polskiej "TVP Muzyka i Koncerty". TVP o swojej nowej stacji tematycznej informacja prasowa

REKLAMA

Program "TVP Muzyka i Koncerty" zadowoli melomanów

Przez pierwszy miesiące ramówkę "TVP Muzyka i Koncerty" wypełnią koncerty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (w tym roku legendarny festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca). Później kanał poszerzy ofertę o inne produkcje muzyczne z bogatej biblioteki Telewizji Polskiej. Mają pojawić się m.in. recitale gwiazd, klasyczne formaty rozrywkowe oraz teledyski i dokumenty o artystach z różnych dekad.

Struktura pasm poświęconych Festiwalowi w Opolu będzie w najbliższym czasie jednolita, bez podziału na dni powszednie i weekendy. Prezentuje się następująco:

REKLAMA

06:00 – 10:00 – Nostalgiczny poranek – koncerty od lat 60. przez lata 70. 10:00 – 11:00 – Gwiazdy estrady – bloki przebojów największych gwiazd. 11:00 – 15:00 – W rytmie rocka i disco – koncerty z lat 80. i 90. 15:00 – 20:00 – Przeboje XXI wieku – koncerty z początku XXI wieku do lat obecnych. 20:00 – 21:00 – Gwiazdy estrady – kolejny blok z gwiazdą. 21:00 – 00:30 – To był koncert! – koncerty opolskie z różnych lat, które szczególnie zapisały się w pamięci widzów. 00:30 – 05:30 – Noc z gwiazdami – powtórka losowych występów i koncertów z całego dnia.

"Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie oficjalnego podziału na dni powszednie i weekendy, różnicując ofertę programową w zależności od dnia tygodnia" – czytamy w informacji prasowej.

Gdzie oglądać stację TVP Muzyka i Koncerty?