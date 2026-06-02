TVP rusza z kolejnym całodobowym kanałem online. Po kryminałach i serialowych hitach przyszła pora na TVP Muzyka i Koncerty. Najnowszy produkt typu FAST nadawcy publicznego ruszył 1 czerwca w serwisie TVP VOD. Dostęp jest całkowicie bezpłatny.
"TVP Muzyka i Koncerty" to już szósta bezpłatna stacja tematyczna w ofercie Telewizji Polskiej. Będzie rozwijana w modelu FAST (darmowa telewizja z reklamami online). Warto przypomnieć, że w 2024 roku ruszyły kanały FAST od TVN Warner Bros. Discovery w serwisie Player.
"Nadawca rozwija tego typu produkty online, z powodzeniem zagospodarowując duże zainteresowanie odbiorców polską rozrywką oraz zmianę sposobu konsumpcji treści wideo. Oglądalność FAST-ów Telewizji Polskiej stale rośnie. Kanał 'TVP Kryminały' urósł o +36 proc. rok do roku, "Barwy szczęścia" o +12 proc., "Klan" o +9 proc., a "Na dobre i na złe" o +8 proc" – czytamy w informacji prasowej.
Stacja tematyczna będzie nadawana całodobowo, a widz obejrzy zarówno misje premierowe, jak i powtórki. "Celem kanału jest przypomnienie bogatego dorobku muzycznego Telewizji Polskiej i stworzenie przestrzeni dla fanów polskiej muzyki" – informuje TVP.
TVP o swojej nowej stacji tematycznej
informacja prasowa
Program "TVP Muzyka i Koncerty" zadowoli melomanów
Przez pierwszy miesiące ramówkę "TVP Muzyka i Koncerty" wypełnią koncerty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (w tym roku legendarny festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca). Później kanał poszerzy ofertę o inne produkcje muzyczne z bogatej biblioteki Telewizji Polskiej. Mają pojawić się m.in. recitale gwiazd, klasyczne formaty rozrywkowe oraz teledyski i dokumenty o artystach z różnych dekad.
Struktura pasm poświęconych Festiwalowi w Opolu będzie w najbliższym czasie jednolita, bez podziału na dni powszednie i weekendy. Prezentuje się następująco:
"Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie oficjalnego podziału na dni powszednie i weekendy, różnicując ofertę programową w zależności od dnia tygodnia" – czytamy w informacji prasowej.
Gdzie oglądać stację TVP Muzyka i Koncerty?
Nowy kanał FAST Telewizji Polskiej jest dostępny w serwisie streamingowym TVP VOD, w aplikacji mobilnej TVP VOD na urządzeniach z iOS i Android oraz na wszystkich wspieranych telewizorach Smart TV. Dostęp jest bezpłatny. Dodajmy, że TVP Kryminały, flagowy do tej pory kanał FAST nadawcy, pochwalić się może imponującą biblioteką seriali.