Deszczowy długi weekend nie oznacza nudy Fot. Getty Images Pro / Shutterstock

Zła pogoda w czerwcowy długi weekend to nie powód, by siedzieć w domu. Choć Boże Ciało kojarzy się z procesjami i spacerami, Warszawa skrywa mnóstwo fascynujących miejsc, które pozwolą uciec przed deszczem. Oto 7 oryginalnych, kreatywnych i sensorycznych rozrywek pod dachem, które idealnie sprawdzą się na niepogodę w czerwcówkę spędzaną w stolicy.

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Nie wszyscy wyjechali na czerwcówkę za miasto. Niby można pójść na długi spacer, ale pogoda nie rozpieszcza. Co robić w Warszawie w długi weekend, jeśli chce się wyjść z domu? Galerie handlowe są zamknięte, kino jest oklepane. Spokojnie, we got you.

Co robić w Warszawie w Boże Ciało i długi czerwcowy weekend?

Oto 7 rozrywek w Warszawie dla każdego. Wszystkie są otwarte w Boże Ciało.

1. Kreatywny relaks, czyli kawiarnie z malowaniem ceramiki

To absolutny hit na spędzenie klimatycznego popołudnia samemu, z przyjaciółmi lub na randce. Zasada jest prosta: zamawiasz kawę, matchę lub hebartę, wybierasz gliniany kubek albo talerzyk i malujesz je według własnego pomysłu. Farb i pędzli nie musisz mieć, wszystko zapewnia lokal, który potem wypala twoje dzieło w piecu rzemieślniczym. W Warszawie jest coraz więcej takich miejsc, m.in. Create Cafe przy ulicy Żelaznej 27 czy Paintery Ceramic Cafe (ul. Sarmacka16).

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2. Słodkie zwiedzanie, czyli Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel

Muzea są super, ale zamiast klasycznej placówki, możesz wybrać się do nowoczesnego, multisensorycznego centrum zlokalizowanego tuż obok historycznej fabryki Wedla. Zobaczysz, jak produkuje się czekoladę i to nie tylko na własne oczy, ale dosłownie każdym zmysłem – od wąchania prażonego kakao po spróbowanie czekoladowych pyszności. Dobrze będą bawić się i dorośli, i dzieci. Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj.

3. Nie bój się ciemności, czyli Niewidzialna Wystawa

Jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie stolicy, mieszczące się w Alejach Jerozolimskich 123a. Interaktywna podróż w świat całkowitej ciemności, przez którą prowadzą niewidomi lub niedowidzący przewodnicy. Godzina spędzona na próbie poruszania się po realistycznie zaaranżowanych salach bez użycia wzroku całkowicie zmienia perspektywę i wyostrza pozostałe zmysły. No i uczy empatii dla osób niewidzących. Szczegóły znajdziecie tutaj.

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4. Zabawa, zabawa, czyli aktywne rozrywki z przyjaciółmi

Jeśli potrzebujesz dawki adrenaliny i ruchu, zamiast ucieczki w sztukę wybierz aktywną integrację ze znajomymi. Chociażby w Tepfactor Warszawa. To zlokalizowany w centrum handlowym Blue City labirynt pełen intelektualnych i zręcznościowych wyzwań inspirowanych słynnym francuskim programem telewizyjnym "Fort Boyard". A jeśli wolisz granie zamiast biegania, to może Pinball Station? Warszawskie muzeum flipperów przy ul. Kolejowej 8A to gratka dla fanów retro rozrywki – po zakupie jednego biletu możesz bez limitu grać na kilkudziesięciu zabytkowych automatach z lat 70., 80. i 90.

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Dalsza część artykułu poniżej.

5. Coś dla dzieci, czyli Smart Kids Planet

Deszczowy dzień z dziećmi w domu to spore wyzwanie, dlatego warto spożytkować energię maluchów w kreatywny sposób. Może w Smart Kids Planet? To nie jest kolejna sala zabaw, ale innowacyjne Centrum Mądrej Zabawy mieszczące się w Fabryce Norblina przy Żelaznej 51/53. Przestrzeń jest stworzona w duchu edutainment (nauka przez zabawę) dla dzieci do 10 roku życia. Dzieciaki mogą tu m.in. projektować własne cyfrowe stworzenia, sterować statkiem kosmicznym czy uczyć się ekologii poprzez sortowanie przesyłek. Szczegóły tutaj.

6. Całkowicie za darmo, czyli zanurz się w muzeach

W tym roku Boże Ciało szczęśliwie przypada w czwartek, czyli akurat w ten dzień, w którym wiele warszawskich muzeów oferuje bezpłatny wstęp na wystawy stałe. Możesz zajrzeć m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Takich placówek jest więcej. Zresztą w całej Polsce znajdziecie moc bezpłatnych atrakcji.

7. Idealne na Instagram (i nie tylko), czyli Muzeum Neonów