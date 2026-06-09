5 najlepszych filmów o UFO. Sprawdź, które widziałeś! Foto: Shutterstock AI/Shutterstock

W tym tygodniu na ekrany polskich kin wejdzie "Dzień objawienia" Stevena Spielberga. By umilić sobie czas i przygotować mentalnie na seans, warto przypomnieć sobie inne słynne filmy o UFO.

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Kino kocha tematy związane z kosmitami. Czasami przedstawia nam przybyszów z innych planet jako przerażające potwory, innym razem ociepla ich wizerunek i daje oblicze sympatycznego ufoludka, którego najchętniej wzięlibyśmy do domu. W tym zestawieniu pokażemy pięć najciekawszych filmów o UFO. Warto je obejrzeć przed seansem "Dnia objawienia", najnowszego filmu Stevena Spielberga, który wchodzi do polskich kin 10 czerwca i również traktuje o kosmicznych przybyszach.

5 filmów o UFO, które warto obejrzeć przed "Dniem objawienia"

1. Nowy początek (2016)

W 2016 r. na ekrany kin wszedł "Nowy początek". Od tego czasu nikt nie opowiedział nam tak pięknej historii o kosmitach. Fabuła? Wybitna lingwistka Louise Banks (w tej roli Amy Adams) zostaje poproszona przez wojsko o pomoc. Chodzi o próbę porozumienia się z kosmitami, których statek właśnie zawisł nad ziemią. Wspierają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner).

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Choć z pozoru brzmi jak wytarta klisza, "Nowy początek" to tak naprawdę oniryczna opowieść o płynności czasu i jego naturze, której możemy nadal nie rozumieć. I przede wszystkim: w końcu ktoś uznał, że kosmici nie muszą mieć człekokształtnych sylwetek.

2. Dystrykt 9 (2009)

Ten film pokazał, jak wielkim reżyserem mógłby być Neill Blomkamp. Mógłby, bo "Dystrykt 9" okazał się jego opus magnum, a kariera nie rozwinęła, w taką stronę, jak mogła.

Oryginalny jest tu już sam scenariusz. Obcy przybyli na Ziemię 28 lat wcześniej, ale nie okazali się wrogą rasą, chcącą nas podbić, a biednymi uchodźcami. W efekcie zostają osadzeni w tytułowym dystrykcie 9, który de facto jest gettem.

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Główny bohater, Wikus Van De Merwe (Sharlto Copley), znajduje tajemniczy wirus, który zaczyna zmieniać jego DNA, a tym samym wygląd, zamieniając w... kosmitę. Sam na własnej skórze zaczyna doświadczać nietolerancji innych ludzi.

Tak, ten film to tak naprawdę opowieść o nietolerancji, historia o apartheidzie i innych podobnych zjawiskach, w wyniku których ludzie cierpieli tylko dlatego, że mieli inny kolor skóry.

3. Uprowadzenie (1993)

To film z najbardziej przerażającą sceną kontaktu człowieka z kosmitami. Do tego fabuła została oparta na historii Travisa Waltona, który od lat twierdzi, że został porwany przez UFO.

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Wszystko miało ponoć miejsce 5 listopada 1975 roku w północno-wschodniej Arizonie. W czasie prac w lesie Walton (D.B. Sweeney) miał rzekomo zostać wciągnięty na pokład kosmicznego spodka. W filmie pokazano, jak przybysze z innej planety przeprowadzają na nim okrutne testy (oglądacie na własną odpowiedzialność!). Choć dziś wielu ekspertów twierdzi, że mężczyzna kłamał i niemal nikt mu nie wierzy, fabuła "Uprowadzenia" zdaje się sugerować coś zgoła innego.

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4. Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977)

Roy Neary musi zbadać przyczynę zakłóceń energetycznych, jakie są rejestrowane na terenie stanu Indiana. Okazuje się, że za wszystkim stoją kosmici, a sekretu strzegą wojskowi. "Bliskie spotkania..." to film Stevena Spielberga. Z pewnością to do niego krytycy będą porównywać "Dzień objawienia".

5. Wojna światów (1953)