Emily Blunt odmówiła skorzystania z AI w filmie Spielberga Fot. materiały prasowe

W "Dniu objawienia", nadchodzącym filmie Stevena Spielberga, usłyszymy Emily Blunt mówiącą w pozaziemskim języku. Mimo że sprawę mogło szybko załatwić AI, gwiazda "Diabeł ubiera się u Prady" nie chciała skorzystać ze sztucznej inteligencji. Jak przyznała, "jest nią trochę przerażona".

"Dzień objawienia" Stevena Spielberga opowiada o prezenterce pogody z Kansas City, która podczas transmisji na żywo zostaje opanowana przez tajemniczą pozaziemską siłę. Bohaterka grana przez Emily Blunt nagle zaczyna mówić na wizji w nieludzkim języku.

Emily Blunt w "Dniu objawienia" nie chciała skorzystać z AI. O sztucznej inteligencji mówi bez ogródek

– To czterominutowe, nieprzerwane ujęcie, które prowadzi do momentu, w którym moja postać stopniowo zaczyna się rozpadać – opowiadała aktorka. Istniało kilka sposobów na uzyskanie pozaziemskiego, niepokojącego odgłosu, a jednym z nich było użycie AI. – Mogliśmy pójść drogą sztucznej inteligencji, co mnie trochę przeraża. Pomyślałam, że sama mogę wydać z siebie naprawdę dziwne dźwięki – wyjawiła.

I tak zrobiła. – Zaproponowałam, że przyjdę do studia i po prostu nagram całą gamę dziwnych dźwięków. I właśnie to zrobiliśmy. Wydawałam odgłosy kliknięć, pomruki, różne spółgłoski i osobliwe odgłosy oddechu – wspominała Blunt. Dzięki strategicznie rozmieszczonym mikrofonom ekipa dźwiękowa była w stanie uchwycić wszystko, czego potrzebowała. – Projektant dźwięku stworzył później z tego ten dziwny głos – zdradziła gwiazda w programie "Hot Ones".

"Dzień objawienia" to 37. film Stevena Spielberga. Legendarny reżyser wraca do kosmitów

Dziwny język, którym mówi na wizji bohaterka grana przez Emily Blunt, wywołuje w filmie lawinę spekulacji o opanowaniu Ziemi przez obcych. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa Daniel (Josh O'Connor) zdaje sobie sprawę, że – choć nie wie, jak to możliwe – prawdopodobnie jest jedyną osobą, która rozumie pozaziemski język i może przetłumaczyć go na angielski.

Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia ujawnić przesłanie od obcych. Decyzja prowadzi go do konfliktu z rządem. Agent Scanlon (laureat Oscara Colin Firth) nie cofnie się przed niczym, by zachować tajemnicę państwową o kontaktach z kosmitami.

