"Ciche miejsce 3": kiedy premiera? Wraca Cillian Murphy i Emily Blunt Fot. materiał prasowy

"Ciche miejsce" Johna Krasinskiego doczeka się kontynuacji, w której ponownie wystąpi żona reżysera, Emily Blunt, i zdobywca Oscara za "Oppenheimera", Cillian Murphy. Do obsady trzeciej części popularnej serii horrorów dołączył m.in. gwiazdor "28 lat później" i "Grzeszników". Wieści z planu ucieszą fanów.

"Ciche miejsce" w reżyserii Johna Krasinskiego, gwiazdora mockumentalnego sitcomu "The Office", stało się fenomenem 2018 roku, zarabiając w kasach biletowych na całym świecie aż 340 mln dolarów (przy budżecie wynoszących zaledwie 17 mln USD). Ze względu na swoją tematykę głośny horror z Emily Blunt ("Diabeł ubiera się u Prady") określany jest mianem familijnego, choć z podobną kategorią wiekową ma niewiele wspólnego.

Druga część popularnej serii, w której wystąpił Cillian Murphy ("Oppenheimer", "Steve", "Peaky Blinders"), miała premierę w trakcie pandemii koronawirusa. Pomimo problemów, z jakimi w tym czasie borykało się Hollywood, film odniósł kasowy sukces – zainkasował 297 mln dolarów, mając budżet 61 mln USD. Po udanym sequelu Krasinski nie zamierza zwalniać tempa. W przyszłym roku chce znów podnieść widzom ciśnienie.

"Ciche miejsce 3" z Emily Blunt i Cillianem Murphym. Nowe wieści z planu horroru

Film "Ciche miejsce 3", który ma trafić na duży ekran 30 lipca 2027 roku, właśnie wystartował z produkcją. W niedzielę, 10 maja, ruszył plan zdjęciowy. Na fotelu reżysera powtórnie zasiadł John Krasinski, a za kamerą stanął hiszpański operator Arnau Valls Colomer ("Za późno na gniew").

Według medialnych doniesień istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzecia odsłona "Cichego miejsca" uwzględni w swojej fabule wydarzenia ukazane w prequelu "Ciche Miejsce: Dzień Pierwszy" z Josephem Quinnem ("Stranger Things") i Lupitą Nyong'o ("Zniewolony"). Możliwe, że na ekran powrócą znajome twarze.

W obsadzie nadchodzącej produkcji postapokaliptycznej potwierdzono oficjalnie powrót Emily Blunt, Cilliana Murphy'ego, Millicent Simmonds ("Pretty Lethal") i Noah Jupe'a ("Hamnet"). Do aktorskiej ekipy dołączyli również Jack O'Connell, który w oscarowych "Grzesznikach" Ryana Cooglera wcielił się w irlandzkiego wampira Remmicka, Katy M. O'Brian ("Love Lies Bleeding"), a także Jason Clarke ("Wróg numer jeden").

Przypomnijmy, że akcja "Cichego miejsca 2" rozgrywała się tuż po finale pierwszej odsłony, w którym Lee Abbott (postać grana przez reżysera) poświęcił się, by ratować swoją rodzinę. Zmagająca się z żałobą po mężu Evelyn Abbott rozpoczyna podróż w nieznane razem z dwójką nastoletnich dzieci i noworodkiem. Okazuje się, że podatne na dźwięk istoty z kosmosu, które terroryzują Stany Zjednoczone, nie są jedynym zagrożeniem, jakie czyha na nią i jej pociechy.

