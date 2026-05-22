"Lato miłości", trzeci pełnometrażowy film fabularny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, to hipnotyzująca adaptacja powieści Helen Cross o intensywnej relacji między dwiema dziewczynami z różnych klas społecznych. Dzieło z 2004 przyniosło polskiemu reżyserowi nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej. Obejrzymy go w domu.

Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jego dramat historyczny "Ojczyzna" o relacji laureata literackiego Nobla Thomasa Manna z córką Eriką Mann zachwycił widownię na Lazurowym Wybrzeżu. Razem z "Fjordem" Cristiana Mungiu, który uderza w czuły punkt, jest traktowany jako faworyt do prestiżowej nagrody. Zanim polski twórca wygrał Oscara za "Idę", nakręcił zapadający w pamięć film o queerowej miłości, który z łatwością znajdziemy w streamingu.

Gdzie obejrzeć "Lato miłości" Pawła Pawlikowskiego?

Pewnego gorącego lata wywodząca się z klasy robotniczej Mona poznaje Tamsin, rozpieszczoną dziewczynę z wyższych sfer, której nigdy niczego w życiu nie brakowało. Jak mówi przysłowie, przeciwieństwa się przyciągają. Nieufność między dziewczynami szybko przeradza się w głębsze uczucie. Relacja dwóch odkrywających siebie nastolatek komplikuje się, gdy do hrabstwa West Yorkshire przyjeżdża starszy brat Mony, Phil, który po odsiadce w więzieniu stał się zagorzałym chrześcijaninem.

"Lato miłości" (oryg. "My Summer of Love") jest ponadczasową opowieścią o młodości, która wymyka się racjonalizmowi; o obsesji i utracie niewinności. – Przy "Lecie miłości" starałem się nie myśleć kategoriami socjologicznymi. Brytyjskie kino tonie w socjologii. (...) W tej historii jest to jasne: ktoś należy do klasy robotniczej, a ktoś nie. To oczywiste, to nic wielkiego. Skupmy się teraz na fabule i psychologii, niech będzie uniwersalna i lekko abstrakcyjna. Każdy dobry film jest trochę jak sen, kiedy się go ogląda – mówił reżyser w wywiadzie z Jen Foley w BBC.

W roli głównej Pawlikowski obsadził Natalie Press z krótkometrażowego filmu "Osa" Andrei Arnold, a kreację manipulującej Tamsin powierzył Emily Blunt, o którą dwa lata po premierze "Lata miłości" – dzięki sukcesowi komedii "Diabeł ubiera się u Prady" – zaczęła upominać się Fabryka Snów.

W obsadzie dramatu polskiego twórcy, który zagościł w bibliotece serwisu streamingowego CDA Premium, znaleźli się też: Paddy Considine ("Ród smoka"), Kathryn Sumner ("W czasie burzy"), Dean Andrews ("Powstać z popiołów") i Paul Antony-Barber ("Zasilanie"). Za zdjęcia – rewelacyjnie oddające ducha nieposkromionej młodzieńczej natury – odpowiedzialny był polski operator Ryszard Lenczewski ("Kobieta z piątej dzielnicy").

