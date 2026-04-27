"Ród smoka" powróci latem na platformę streamingową HBO Max i kanał HBO. Padła konkretna data premiery trzeciego sezonu adaptacji kroniki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina. Tańca Smoków nie da się już powstrzymać, machina wojenna ruszyła, a bohaterowie będą ginąć jeden po drugim – to właśnie zapowiada nowy teaser serialu o Westeros.

W finale 2. sezonu "Rodu smoka" widzieliśmy, jak Rhaenyra Targaryen i jej mąż, Daemon, gromadzą armię – w tym bękartów valyriańskiej krwi – by odbić Królewską Przystań. Wcześniej Alicent Hightower błagała dawną przyjaciółkę, by zawarła z nią pokój, ale kości zostały rzucone. W międzyczasie lord Harrenhal, podejrzewając, że bezwzględny brat króla, jednooki Aemond Targaryen, planuje przeprowadzić zamach stanu, zachęca zasiadającego na Żelaznym Tronie Aegona II Targaryena do ucieczki z Czerwonej Twierdzy.

Nowy sezon "Rodu smoka" na podstawie prozy George'a R.R. Martina rozpocznie się bezpośrednio po wydarzeniach ukazanych w finale poprzedniej odsłony. W następnym rozdziale widownia ujrzy najważniejsze momenty wojny domowej między stronnictwem czarnych a ugrupowaniem zielonych. Czeka nas morska bitwa w Przełyku oraz największe powietrzne starcie smoków.

Trzeci sezon serialu "Ród smoka", który liczy osiem odcinków, zawita do biblioteki serwisu streamingowego HBO Max już 22 czerwca. W teaserze promującym kolejną część widzimy m.in. fragmenty z bitwy jeźdźców smoków nad Okiem Boga, marsz Aemonda na Harrenhal, sceny wskazujące na wątek upadku Królewskiej Przystani i Rhaenyrę zalaną łzami (SPOILER!) po stracie bliskiej osoby. Zapowiedź sugeruje również, że ważną rolę w nadchodzącej odsłonie odegra Ormund Hightower, grany przez Jamesa Nortona z "Rodu Guinnessów".

– Nam przyświeca święty cel. Przywrócenie prawowitego króla – pada z ust kuzyna Alicent Hightower. Później słyszymy przysięgę, jaką składa Aegon II, który został ciężko poparzony przez potężną smoczycę Aemonda, Vhagar. – Zabiję brata albo zginę próbując – mówi Larysowi Strongowi.

Emma D'Arcy ("Digger") powróci na mały ekran jako Rhaenyra Targaryen, a Olivia Cooke ("Kulawe konie") znów odegra Alicent Hightower. W obsadzie ponownie ujrzymy Matta Smitha ("Złodziej z przypadku"), Toma Glynn-Carneya ("Dunkierka"), Ewana Mitchella ("Wichrowe wzgórza"), Fabiena Frankela ("Grupa zadaniowa") Phię Saban ("The Last Kingdom"), Rhysa Ifansa ("Notting Hill") oraz Harry'ego Colletta ("Dunkierka").

