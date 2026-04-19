Fot. materiał prasowy; Shutterstock

Film "Elden Ring" na podstawie świetnej gry Hidetaki Miyazakiego, z lore współtworzonym przez George R.R. Martina, wygląda jak marzenie. Za kamerą stoi Alex Garland, któremu wsparcie daje wytwórnia A24, a obsadę zapełniają same gwiazdy. Twórca "Gry o tron" jest pełen nadziei. Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o nadciągającej adaptacji soulslike'a.

FromSoftware stworzyło soulslike'owe arcydzieło w przystępny sposób wprowadzającą gracza do świata, w którym – zanim zabijesz przeciwnika – polegniesz kilkadziesiąt, albo i kilkaset razy. Elden Ring zdobył cztery lata temu tytuł najlepszej gry roku, zachwycając graczy piekielnie trudną rozgrywką (choć nieco łatwiejszą od Dark Soulsów), piękną oprawą graficzną i wciągającą historią, w której czuć rękę George'a R.R. Martina, twórcy sagi "Pieśń lodu i ognia".

Dzieło japońskiego projektanta i reżysera gier komputerowych, Hidetakiego Miyazakiego, szybko zwróciło na siebie uwagę Hollywood. Wytwórnia A24, która dała widowni oscarowe "Wszystko wszędzie naraz" i mroczne "Dziedzictwo. Hereditary", postanowiła z pomocą Bandai Namco Entertainment przenieść na srebrny ekran podróż Zmatowieńca po Ziemiach Pomiędzy.

Film "Elden Ring" zanosi się na świetną adaptację gry. Alex Garland spędził 4 tys. godzin przed monitorem

Reżyserią filmowej adaptacji Elden Ringa zajmie się Alex Garland, twórca thrillera sci-fi "Ex Machina", horroru "Anihilacja" na podstawie powieści Jeffa VanderMeera i przerażająco aktualnego "Civil War". W filmografii brytyjskiego filmowca znajdziemy również film wojenny "Warfare", a także scenariusze napisane z myślą o Dannym Boyle'u i jego serii "28 dni później" o wirusie gniewu. Udział Garlanda w projekcie jest z pewnością jednym z najmilszych zaskoczeń.

Garland przeszedł grę Elden Ring aż 7 razy, przeznaczając na nią około 4 tys. godzin. Londyńskiemu reżyserowi bardzo zależało na nakręceniu tego filmu – prezesowi FromSoftware przedstawił 160-stronicowy scenariusz, dołączając do niego jeszcze 40 stron materiałów uzupełniających (zwłaszcza wizualnych). Gracze poczują ulgę na wieść, że Garland pragnie, aby adaptacja była wierna oryginałowi na tyle, na ile pozwala na to medium, jakim jest kino.

Zgodnie z doniesieniami serwisu Screen Daily plan zdjęciowy "Elden Ringa" miał ruszyć niedawno w Szkocji. Media społecznościowe zalały nieoficjalne fotografie imponującej scenografii z filmu – widać na nich m.in. Pogrobno, znajdujące się tam ruiny kościoła Elleha, a także oddziały należące najpewniej do generała Radahna Gwiezdnej Plagi.

Kit Connor, gwiazdor serialu młodzieżowego "Heartstopper" i wspomnianego "Warfare", zagra główną rolę w adaptacji – wcieli się prawdopodobnie w Zmatowieńca. Wśród nazwisk, które są łączące z projektem, znajdziemy m.in. niedocenionego brytyjskiego aktora Bena Whishawa, który popisał się swoim talentem w "Pachnidle" i "Będzie bolało", oraz Cailee Spaeny z "Obcego: Romulusa" i "Priscilli" w reżyserii Sofii Coppoli.

O czym jest gra Elden Ring? George R.R. Martin stworzył cała mitologię (FABUŁA)

Eldeński Krąg został zniszczony, a na Ziemiach Pomiędzy zapanował istny chaos. Kawałkami kręgu podzieliły się skłócone między sobą dzieci królowej-bogini Mariki Wiecznej, która doprowadziła do wydarzenia zwanego powszechnie Roztrzaskaniem. Gracz wciela się w postać Zmatowieńca, który ma za zadanie przywrócić porządek w krainie i odbudować zniszczony artefakt.

W wywiadzie z The Verge producent Elden Ringa, Yasuhiro Kitao, powiedział, że George R.R. Martin stworzył całą mitologię krainy zwanej Ziemią Pomiędzy. Amerykański fantasta określał swoją pomoc mianem "niewielkiej", ale Miyazaki ujawnił później, że autor "Gry o tron" był wielką inspiracją dla całego zespołu z Tokio i powołał do życia wiele istotnych dla fabuły elementów. Pisarz dołączył do grona producentów zapowiedzianego filmu, który ma trafić do kin w 2027 roku.