"Wartość sentymentalna" Joachima Triera uchodzi za jeden z najwybitniejszych filmów, jakie trafiły na srebrny ekran w ubiegłym roku. Dramat rodzinny ze znakomitymi kreacjami aktorskimi – w tym z niedocenionym Stellanem Skarsgårdem – zawitał do streamingu. Norweski reżyser stworzył film, który na długo zostaje w pamięci.

Po "tryptyku z Oslo" – dramatach "Reprise. Od początku raz jeszcze", "Oslo, 31 sierpnia" i "Najgorszy człowiek na świecie" – Joachim Trier postanowił w kolejnym pełnometrażowym dziele pochylić się nad tematyką traumy pokoleniowej, sztuki imitującej życie i przeszłości, która w jego kamerze staje się domem pamiętającym wszystkie dobre i złe chwile swoich dawnych mieszkańców.

"Wartość sentymentalna", której w tym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego (spośród dziewięciu nominacji), została nagrodzona trwającymi 19 minut owacjami na stojąco podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Arcydzieło Triera trafiło prosto z kin do naszych domów.

"Wartość sentymentalna" ze Stellanem Skarsgårdem na VOD. Gdzie obejrzeć oscarowe dzieło?

Fabuła "Wartości sentymentalnej", do której muzykę skomponowała wybitna polska pianistka Hania Rani, śledzi losy uznanego filmowca i nieobecnego ojca Gustava Borga, który chce obsadzić swoją córkę Norę w filmie inspirowanym jego własnym życiu, by w ten sposób zrekompensować ból, jaki w minionych latach zadał całej rodzinie. Kiedy Nora nie przyjmuje oferowanej jej roli, ojciec zatrudnia na jej miejsce młodą i obiecującą gwiazdę Hollywood. Dramat zabiera nas do pozornie spokojnego Oslo – do domu duchów, które nie mogą udać się do zaświatów.

Rolę Borga powierzono Stellanowi Skarsgårdowi, który zdobył sławę dzięki współpracy z duńskim reżyserem Larsem von Trierem (m.in. przy "Przełamując fale", "Dogville" i "Melancholii"). Niedawno szwedzki gwiazdor błyszczał w najlepszym serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen", czyli politycznym "Andorze".

W "Wartości sentymentalnej" u boku Skarsgårda widzimy muzę Joachima Triera, Renate Reinsve ("Backrooms. Bez wyjścia"), Elle Fanning ("Margo jest spłukana") oraz Inga Ibsdotter Lilleaas ("Piękne życie"). W obsadzie znaleźli się również: Anders Danielsen Lie ("Noc pożera świat"), Cory Michael Smith ("Saturday Night") i Lena Endre ("Wiarołomni").

"Skarsgård jest tak świetnym aktorem, że kuszące jest postrzeganie 'Wartości sentymentalnej' wyłącznie przez pryzmat relacji ojca i córki – a przybycie Rachel jako symbolicznej próby zastąpienia Nory. [...] Film pozostawia wiele miejsca na niejednoznaczności i własne interpretacje. Uderza również w zaskakujący ton, rozpoczynając się niemal mistycznym folkowym utworem Terry'ego Calliera 'Dancin' Girl' i kurczowo trzymając się nostalgicznych brzmień poprzedniego pokolenia" – napisał Peter Debruge na łamach amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".

