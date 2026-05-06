Pierwszy zwiastun filmu "Tony" o młodości Anthony'ego Bourdaina już jest

"Tony" – taki tytuł nosi film biograficzny o Anthonym Bourdainie, pisarzu kulinarnym i jednym z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. W rockandrollowej opowieści o miłości do jedzenia wystąpili obiecujący aktorzy młodego pokolenia Hollywood i weterani kina. Pierwszy zwiastun zapowiada seans pełen dynamicznych i niepoważnych wrażeń.

Wytwórnia A24, która w swoim repertuarze może pochwalić się oscarowym komediodramatem "Wszystko wszędzie naraz", "Lady Bird" Grety Gerwig i horrorem "Midsommar. W biały dzień" Ariego Astera, tym razem wzięła na warsztat początki kariery Anthony'ego Bourdaina, amerykańskiego szefa kuchni, podróżnika i gospodarza wnikliwych programów o tematyce kulinarno-kulturalnej. Podróż z ambitnym i wyszczekanym chłopakiem z Manhattanu rozpoczniemy od pracy na zmywaku.

Pierwszy zwiastun filmu "Tony". Dominic Sessa gra Anthony'ego Bourdaina

Akcja filmu "Tony", za którego kamerą stanął Matt Johnson ("The Dirties"), rozgrywa się dwa lata przed dostaniem się Anthony'ego Bourdaina do szkoły kulinarnej. Mamy 1979 rok. W nadmorskim miasteczku Provincetown w stanie Massachusetts tytułowy bohater rozpoczyna pracę w restauracji serwującej owoce morza, która służy mu jako prawdziwa szkoła życia. Pod czujnym okiem szefa kuchni imieniem Ciro uczy się, że jedzenie nie jest wyłącznie przyjemnością i naturalną potrzebą każdego człowieka – zawsze kryje się za nim jakaś głębsza historia.

W szalonej biografii, w której posmakujemy kolorowych lat 70., Anthony'ego Bourdaina gra Dominic Sessa. W dramacie "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a 23-letni aktor pokazał, że ma w sobie urok typowy dla komików z dawnych skeczów "Saturday Night Live". Na dużym ekranie u jego boku ujrzymy drugą nadzieję Fabryki Snów, czyli Leo Woodalla, który niebawem zawita do Śródziemia w filmie "Polowanie na Golluma".

W mentora młodego Bourdaina wcielił się Antonio Banderas ("Maska Zorro", "Desperado" i "Skóra, w której żyję"). W obsadzie produkcji, której kinową premierę wyznaczono na 2026 roku (dokłada data nie jest jeszcze znana), znaleźli się również: Emilia Jones ("CODA", "Grupa zadaniowa"), Dagmara Domińczyk ("Dziewczyna Millera"), Rich Sommer ("Mad Men"), Stavros Halkias ("Bugonia") oraz Monica Raymund ("Magia kłamstwa").

Scenariusz do filmu "Tony" stworzyli razem z reżyserem Matthew Miller ("Zabójcza broń"), Todd Bartels ("Pannice w opałach") i Lou Howe ("Gabriel"). "Buntownik, outsider, głos pokolenia – postać, obok której nie dało się przejść obojętnie, a którą pokochały miliony ludzi na całym świecie. To historia początków jego drogi – kim był Tony, zanim stał się Anthonym Bourdainem" – czytamy w oficjalnym opisie "Tony'ego".