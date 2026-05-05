Christopher Nolan znowu uchyla rąbka tajemnicy: widzieliśmy nowy trailer "Odysei". Wiele wskazuje na to, że otrzymamy rozbudowaną wersję homeryckiego mitu i naprawdę epickie widowisko.

Christopher Nolan już wkrótce zaprosi nas na dziesięcioletnią podróż przez świat mitycznej Grecji, pełen potworów, podłych ludzi i złośliwych bóstw. A przynajmniej to sugeruje nowy trailer "Odysei".

"Odyseja" Christophera Nolana bierze na warsztat dzieło Homera

"Odyseję" ciężko zaspojlerować. No chyba, że ktoś nie zaczytywał się za młodu w książkach autorstwa Jana Parandowskiego czy Zygmunta Kubiaka. Teraz jednak – dla tych, którzy wolą kino od księgarni – powstaje ekranizacja słynnego eposu Homera. Za filmem stoi Christopher Nolan, premiera jest planowana na 17 lipca.

Dla tych, którzy jednak nie znają literackiego oryginału parę słów o fabule. "Odyseja" to historia Odyseusza, króla Itaki i bohatera wojny trojańskiej, który po zakończeniu tego epickiego konfliktu wyrusza w podróż powrotną do domu. Złośliwość bogini Hery sprawia jednak, że ta trwa 10 lat. W jej trakcie musi sprostać czoła wielu wyzwaniom: groźnemu cyklopowi czy ponętnej i przebiegłej czarodziejce. A na domiar złego w domu jego miejsce na tronie i u boku żony chcą zająć inni władcy.

"Odyseja" to drugi po "Oppenheimerze" film Christophera Nolana, który jest zrealizowany dla studia Universal. Całość została nakręcona kamerami IMAX.

Odyseusza zagra Matt Damon, a w obsadzie znaleźli się również m.in. Charlize Theron (w roli Penelopy), Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page.

Drugi zwiastun "Odysei" zapowiada epickie widowisko

W sieci pojawił się drugi trailer filmu. I ponownie pokazuje, że otrzymamy naprawdę epickie kino. Tym razem zobaczyliśmy nie tylko ludzkich bohaterów, ale też przerażającego cyklopa. Całość sugeruje, że mocno rozwinięty może zostać wątek Penelopy, żony Odyseusza, która wiernie czeka na jego powrót do domu.

Film może też wykreować głównego czarnego bohatera, w postaci jednego z zalotników Penelopy. W tej roli Robert Pattinson.

"Odyseja" to już trzynasty film Nolana. "Oppenheimer", jego obraz z 2023 roku, zarobił aż 958,8 miliona USD i zdobył 13 nominacji do Oscarów. Film widział już Tom Holland, który w produkcji gra Telemacha, syna Odyseusza. W rozmowie z mediami określił całość jako "arcydzieło totalne".

– Mogę powiedzieć, że to absolutne arcydzieło – i mówię to całkowicie obiektywnie, nie wliczając swojego udziału w tę ocenę. Film Chrisa Nolana jest fantastyczny. Nie przypomina niczego, co kiedykolwiek wcześniej widziałem. Myślę, że oglądając go, złapałem się na zadawaniu sobie pytania, którego w kontekście filmów nie stawiałem sobie od dawna: "Jak oni to zrobili?" – zachwycał się.