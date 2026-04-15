Ujawniono główną obsadę filmu "Polowania na Golluma". Aragorna zagra Jamie Dornan. Powrócą znane i uwielbiane twarze

Film "Polowanie na Golluma" z pompą zaprezentował się podczas konwentu CinemaCon 2026. Od pewnego czasu krążyły pogłoski o powrocie Aragorna na duży ekran i nareszcie wyjaśniło się, kto przejmie rolę po Viggo Mortensenie. Padło na północnoirlandzkiego aktora, którego wielu widzów może kojarzyć z "50 twarzy Greya". Na tym nie kończą się obsadowe rewelacje.

Dwa lata temu wytwórnia Warner Bros. zapowiedziała film "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" (oryg. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"), za którego kamerą stanie Andy Serkis, odtwórca roli tytułowej istoty (znanej wcześniej jako Smeagol) w oryginalnej trylogii Petera Jacksona. Od tamtej pory fani uniwersum J.R.R. Tolkiena słyszeli z ust Iana McKellena zapewnienia, że ponownie założy szaty Gandalfa Szarego, a na planie będzie mu towarzyszyć Elijah Wood, ekranowy Frodo Baggins.

Podczas tegorocznego CinemaConu – wydarzenia branżowego w Las Vegas – twórcy ujawnili główną obsadę prequela "Drużyny Pierścienia", który zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2027 roku. Potwierdziła się część pogłosek o udziale hollywoodzkich nazwisk, ale takiego Aragorna raczej mało kto się spodziewał.

Jamie Dornan jako Aragorn w filmie "Polowanie na Golluma".

Warner Bros. ogłosiło, że w nadchodzącym filmie fantasy rolę Obieżyświata zagra Jamie Dornan: niedoceniany północnoirlandzki aktor, który zyskał popularność za sprawą występu w nagradzanych Złotymi Malinami "Pięćdziesięciu twarzach Greya". Nowy odtwórca Aragorna, który przed zwołaniem Drużyny Pierścienia ukrywał swoje pochodzenie, błyszczał w oscarowym dramacie "Belfast" Kennetha Branagha oraz serialu kryminalnym "Upadek" z Gillian Anderson.

Wcześniej nieoficjalne doniesienia związane z castingiem na Aragorna dotyczyły Leo Woodalla, gwiazdora "Białego Lotosu", "Jednego dnia" oraz "Vladimira". Okazuje się, że imię brytyjskiego aktora młodego pokolenia również znalazło się w obsadzie "Polowania na Golluma". Powierzono mu postać Halvarda, jednego z Dúnedainów Północy i dawnego towarzysza przyszłego króla Gondoru i Arnoru.

W trakcie CinemaConu potwierdziły się pogłoski o udziale Kate Winslet w projekcie. Laureatkę Oscara za "Lektora" obsadzono jako Marigol, o której nic w zasadzie nie wiadomo. Angielska aktorka już wcześniej otrzymała propozycję dołączenia do filmowego uniwersum Tolkiena. Twórcy chcieli obsadzić ją z początku w roli Éowiny, wojowniczki z Rohan i siostrzenicy króla Théoden, którą ostatecznie odegrała Miranda Otto.

Do Śródziemia powraca Andy Serkis ("Andor"), Ian McKellen ("Pan Holmes") i Elijah Wood ("Yellowjackets") i Lee Pace ("Fundacja"), który na potrzeby trylogii "Hobbita" Petera Jacksona zamieszkał w Mrocznej Puszczy jako majestatyczny Thranduil, ojciec Legolasa.

O czym będzie film "Polowanie na Golluma"?

"Polowanie na Golluma", którego wydarzenia rozgrywają się przed fabułą "Drużyny Pierścienia" z 2001 roku, ma ukazać retrospekcje z czasów, gdy Smeagolem nie zawładnął jeszcze Jedyny Pierścień.