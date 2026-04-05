Christopher Lee jako Saruman Biały w filmie "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia".
Christopher Lee zagrał w trylogii "Władca Pierścieni" Sarumana Białego, choć marzył o Gandalfie Szarym. Nawet przed śmiercią pamiętał o J.R.R. Tolkienie

Christopher Lee był jedynym członkiem filmowej trylogii "Władca Pierścieni", który miał przyjemność poznać osobiście J.R.R. Tolkiena. Brytyjski aktor marzył o zagraniu Gandalfa, a legenda głosi, że autor dał mu w tej roli swoje błogosławieństwo. Odtwórca Sarumana ubóstwiał Śródziemie do tego stopnia, że ostatnie godziny swojego życia spędził na oglądaniu dzieł Petera Jacksona.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Trylogia "Władca Pierścieni" Petera Jacksona ("Martwica mózgu") jest absolutnym arcydziełem kinematografii, któremu współcześnie skalą i widowiskowością dorównuje jedynie "Diuna" Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049"). Filmy nowozelandzkiego reżysera wyprzedzały swoje czasy, dając przyszłym twórcom kina możliwości, o jakich nie śniło się George'owi Lucasowi podczas kręcenia oryginalnych "Gwiezdnych wojen" w latach 70. i 80. XX wieku.

Historia Frodo Bagginsa, który wyruszył w podróż do Mordoru, by zniszczyć Jedyny Pierścień i udowodnić, że "nawet najmniejsza osoba może zmienić bieg przyszłości", mogła pochwalić się m.in. znakomitymi efektami – zarówno praktycznymi, jak i specjalnymi – cudowną muzyką skomponowaną przez Howarda Shore'a i świetną obsadą, w której znaleźli się m.in. Elijah Wood ("Yellowjackets"), Ian McKellen ("Pan Holmes") i Viggo Mortensen ("Captain Fantastic").

Jedną z niezapomnianych ról odegrał w trylogii Christopher Lee. Brytyjski aktor, który w trakcie II wojny światowej służył w brytyjskim wywiadzie, powołał do życia czarodzieja Sarumana Białego. Najpotężniejszy Istari i przywódca Białej Rady niegdyś opowiadał się po stronie dobra, lecz później – w wyniku ciągłego korzystania z Palantira – stał się nieświadomym sługą Saurona. Władał Isengardem i zginął z rąk Grímy Gadziego Języka (scena w wersji rozszerzonej "Powrotu Króla" różni się od tej z książki).

Christopher Lee był wielkim fanem "Władcy Pierścieni". Marzył o Gandalfie, skończył jako Saruman

Christophera Lee można śmiało nazwać jednym z największych i najbardziej oddanych fanów prozy J.R.R. Tolkiena. Co roku sięgał po "Władcę Pierścieni" i jako jedyny z obsady trylogii Jacksona osobiście poznał legendarnego fantastę. Do spotkania doszło w latach 50. w pubie The Eagle and Child w Oxfordzie. – Siedziałem tam, rozmawiając i pijąc piwo, aż ktoś powiedział: "O, patrzcie, kto wszedł". To był profesor Tolkien, a ja o mało nie spadłem z krzesła – wspominał w wywiadzie, cytowanym przez dziennik "The Independent".

logo
Christopher Lee jako Saruman Biały w filmie "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Fot. materiał prasowy

Od dawna krąży pogłoska, że Tolkien miał sam wyznaczyć Lee do roli Gandalfa Szarego. Anegdotę tę – choć niesamowitą – należy jednak traktować w kategorii mitu. Aktor faktycznie pragnął, by powierzono mu rolę mądrego czarodzieja, który posyła niepozornego niziołka w niebezpieczną podróż do Ciemnego Kraju. Po tym, jak 10 razy (!!!) wcielił się w Drakulę, marzył o zagraniu kogoś dobrego i z początku nie rozumiał decyzji Jacksona, który obsadził go jako Sarumana.

Nastąpiło 30 niezręcznych minut, podczas których Fran Walsh i ja staraliśmy się wytłumaczyć dość zirytowanemu Christopherowi, że rozmawiamy już z Ianem o Gandalfie. (...) Chris nie słuchał ani słowa i w końcu kazał nam włączyć kamerę, żeby mógł wziąć udział w przesłuchaniu do roli Gandalfa (...) W końcu oficjalnie zaproponowaliśmy Chrisowi rolę Sarumana. Zaczęliśmy zdjęcia i za każdym razem, gdy omawialiśmy z Chrisem sceny z Sarumanem, zawsze czuł potrzebę powiedzenia mi: "Musisz zrozumieć, Peter – on naprawdę nie jest złym człowiekiem".

Peter Jackson

o pracy z Christopherem Lee w wywiadzie z "Entertainment Weekly"

logo
logo
logo
logo
Jackson wspominał w rozmowie z "Entertainment Weekly", że na planie zdjęciowym Lee zwrócił się do odtwórcy Gandalfa słowami: "Niezmiernie cieszę się, że zagram w filmie Iana McKellena". Jego kolega odpowiedział: "Ale nie tak jak ja – że zagram w filmie Christophera Lee".

Christopher Lee nawet przed śmiercią nie zapomniał o miłości do "Władcy Pierścieni"

Christoper Lee służył Peterowi Jacksonowi radą w trakcie nagrań do trylogii "Władcy Pierścieni" – nie tylko jako miłośnik Śródziemia, ale i weteran. Szerokim echem odbiła się sytuacja, w której aktor dał reżyserowi wykład, jak naprawdę brzmi człowiek dźgnięty nożem.

Legenda brytyjskiego kina do końca darzyła "Władcę Pierścieni" głębokim uczuciem. W dokumencie "Życie i śmierć Christophera Lee", który obejrzymy na Canal+, Juan Aneiros, mąż córki aktora, powiedział, że podczas pobytu w szpitalu Chelsea and Westminster odtwórca Sarumana Białego obejrzał jedną z emitowanych akurat w telewizji części trylogii.

"Władca Pierścieni" leci w telewizji, więc obejrzymy go razem z pielęgniarkami. Wyjaśnię im, jak powstał ten film – miał powiedzieć tuż przed śmiercią. Christopher Lee zmarł w czerwcu 2015 roku w wieku 93 lat. Dzień po ostatnim seansie filmu, który znaczył dla niego tak wiele.