Uwielbiane postaci poboczne wrócą w 5. sezonie "Wiedźmina". Kogo zobaczymy? Fot. materiał prasowy / Netflix

Serial "Wiedźmin" zakończy się wraz z premierą piątego sezonu, która ma się odbyć jeszcze w 2026 roku. W finale boku Liama Hemswortha, który przejął dwa miecze po Henrym Cavillu, zobaczymy uwielbiane postaci drugoplanowe. O Yennefer, Ciri i Jaskra nikt nie musi się martwić. Na mały ekran powróci m.in. łowca potworów, o którym w grze powstała zabawna fraszka.

REKLAMA

"Wiedźmin" – w porównaniu z kampowym remakem anime i mangi "One Piece" – nie jest udaną adaptacją. Oczywiście hit fantasy Netflixa miewa wzloty i upadki, ale częściej traci grunt pod nogami, niż zwycięża bitwy.

W czwartym sezonie, który trafił do serwisu 30 października ubiegłego roku, Liam Hemsworth ("Igrzyska śmierci") zastąpił Henry'ego Cavilla ("Człowiek ze stali") w roli Geralta z Rivii. Na czele z nowym odtwórcą protagnisty twórcy faktycznie próbowali wrócić do korzeni twórczości Andrzeja Sapkowskiego, ale i tak najwierniejsi fani książek zrezygnowali z dalszego oglądania serialu po drugiej odsłonie, w której zobaczyli koszmar, jakim był leszy Eskel.

REKLAMA

"W czwartym rozdziale przygód Gwynbleidda, na który widać, że wydano sporo pieniędzy, wiele razy złapałam się na tym, że przewracałam oczami z żenady, ale też, o dziwo, przy wielu scenach pomyślałam sobie: 'Szlag, to mógł być dobry serial'" – mogliście przeczytać w naszej recenzji przedostatniego sezonu.

W 5. sezonie "Wiedźmina" powrócą uwielbiane postaci z książek. Nie tylko Lambert

Zgodnie z zagranicznymi doniesieniami plan zdjęciowy do piątego sezonu "Wiedźmina", w którym zobaczymy m.in. kultową bitwę pod Brenną (znaną również jako bitwę pod Starymi Pupami), miał już dobiec końca. Możliwe więc, że finał serialu zagości w bibliotece Netflixa w ostatnich miesiącach bieżącego roku.

REKLAMA

Jak ustalił portal Redanian Intelligence, który uchodzi za rzetelne źródło wiedzy o serialowym "Wiedźminie", w ostatniej odsłonie znów natkniemy się na uwielbianych przez czytelników bohaterów pobocznych. Wiadomo, że ponownie ujrzymy Freyę Allen ("Królestwo Planety Małp") jako Ciri, Anyę Chalotrę ("Koszmarne Komando") jako Yennefer z Vengerbergu i Joeya Batey'ego ("Biała królowa") jako barda Jaskra, ale kto by spodziewał się powrotu Lamberta, o którym w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon protagonista wymyślił fraszkę: "Lambert, Lambert, ty ch***".

Razem z cynicznym łowcą potworów (w tej roli w finale Paul Bullion) powróci sympatyczny wiedźmin Coen, który brał aktywny udział w wojnie Nilfgaardu z Nordlingami. Powtórnie zagra go Yasen Zates Atour ("Młody Wallander"). W ostatniej odsłonie wróci też Joseph Payne ("Showtrial") jako ellanderski pisarz i ochotnik w wojsku, Jarre.

REKLAMA

W piątym sezonie "Wiedźmina" nie zabraknie również nowych twarzy. Shani, redańską medyczkę i przyjaciółkę Jaskra, którą Geralt z Rivii poznał na terenie Akademii Oxenfurckiej (podczas poszukiwań Rience'a), zagra Emily Jo-Young. Wcześniej do obsady adaptacji dołączyła