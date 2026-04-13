Nowy zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fani książki nie będą rozczarowani Fot. materiał prasowy

Zanim Haymitch Abernathy został mentorem Katniss Everdeen, sam brał udział w Głodowych Igrzyskach. To na jego młodości skupi się film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", który właśnie doczekał się nowego zwiastuna. W zapowiedzi nie brakuje kolorów, znanych twarzy i emocji typowych dla prozy Suzanne Collins.

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", drugi prequel na podstawie dystopijnej serii pióra Suzanne Collins, zabierze widzów na arenę 50. Głodowych Igrzysk, które przetrwa tylko jedno dziecko z aż 48 trybutów pochodzących z dwunastu poległych Kapitolowi dystryktów.

Kamera podąży za Haymitchem Abernathym, który w dniu swoich 16. urodzin zostaje podstępem wrobiony w udział w grze na śmierć i życie. Ruch oporu widzi chłopaku ogromny potencjał. Hay był iskrą, która dała początek dziewczynie igrającej z ogniem – Katniss Everdeen.

Joseph Zada jako Haymitch Abernathy w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fot. materiał prasowy

Nowy zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Czuć lata 60. i 70.

Wytwórnia Lionsgate pochwaliła się właśnie drugim zwiastunem "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek", za którego kamerą stanął Francis Lawrence, reżyser aż czterech tytułów należących do franczyzy.

W ponad dwuminutowej zapowiedzi prequela nareszcie słyszymy głos Josepha Zady ("Byliśmy łgarzami"). Australijski aktor na potrzeby roli Haymitcha nauczył się akcentu prosto z Appalachów, co współgra z tym, jak Rachel Zegler zinterpretowała Lucy Gray Baird w "Balladzie ptaków i węży".

W trailerze widzimy wyraźniej pozostałych trybutów z górniczego Dystryktu 12. Nieustraszoną i obwieszoną biżuterią Maysilee Donner gra obiecująca hollywoodzka gwiazda Mckenna Grace (przyszła odtwórczyni Daphne w serialu "Scooby Doo!" Netflixa), a w eksperta od zakładów, Wyatta Callowa, wciela się znany z "Wielkiego marszu" Ben Wang.

Zwiastun daje nam również szersze spojrzenie na Ralpha Fiennesa, który przejmuje pałeczkę po Donaldzie Sutherlandzie i Tomie Blythcie. Trzykrotnie nominowanemu do Oscara aktorowi powierzono rolę Coriolanusa Snowa, despotycznego prezydenta Panem, który we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" nadal pamięta o Lucy Gray i wprowadza propagandę na jeszcze wyższy poziom, o czym przekona się na własnej skórze Hay.

W kolorowej otoczce inspirowanej estetyką lat 60. i 70. XX wieku widzimy także Jessego Plemonsa ("Psie pazury") jako powiązanego z rewolucjonistami kamerzystę Plutarcha Heavensbeego, Glenn Close ("Fatalne zauroczenie") jako wredną Drusillę Sickle, Elle Fanning ("Margo jest spłukana") jako wesołą stylistkę Effie Trinket oraz Kierana Culkina ("Prawdziwy ból") w roli showmana Caesara Flickermana.

Zwiastun nowych "Igrzysk śmierci" rozpieszcza fanów książki

Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek", który trafi do kin 20 listopada bieżącego roku, przyniesie ulgę miłośnikom oryginalnej książki. W klipach pokazanych przez Lionsgate widzimy mnóstwo scen żywcem wyjętych z ostatniej powieści Collins.

Ralph Fiennes jako Coriolanus Snow w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fot. materiał prasowy

Nareszcie mogliśmy zobaczyć reakcję Lenore Dove Baird (w tej roli Whitney Peak z "Plotkary") na podróż jej ukochanego do Kapitolu. Książkowy opis rozpaczy, której dziewczyna dała upust, gdy pociąg z trybutami opuszczał Dystrykt 12, zapadła większości czytelnikom w pamięć. W trailerze widzimy też, jak Effie żegna Haya tuż przed jego wejściem na barwną arenę.

Pod zwiastunem na YouTube są praktycznie same zachwycone komentarze. Fani chwalą casting i podobieństwo do książki, ale największą euforię wywołała wspomniana kolorystyka. "Oglądanie filmu bez 'netfliksowego oświetlenia' to naprawdę powiew świeżości", "Uwielbiam, jak jest jasno. Zupełnie inaczej niż w większości filmów", "Kolory są ABSOLUTNIE SZALONE" – piszą. Dodajmy, że tzw. Netflix Lighting było krytykowane m.in. w pierwszym zwiastunie serialu "Harry Potter".