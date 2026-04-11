Nowy film z serii "Igrzyska śmierci" pokazał odmłodzone wersje znanych postaci. Tak wygląda Haymitch i nie tylko. Fot. materiał prasowy

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" powoli szykują się do listopadowej premiery. Wytwórnia Lionsgate właśnie pokazała krótką zapowiedź z adaptacji ostatniej książki Suzanne Collins, w której porównano wygląd uwielbianych bohaterów poprzednich części z ich nowymi, odmłodzonymi wariantami. Są podobni?

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" jest drugim prequelem z dystopijnej serii autorstwa Suzanne Collins (tuż po "Balladzie ptaków i węży"). Fabuła książki – i tym samym filmu na jej podstawie – skupia się na młodości Haymitcha Abernathy'ego, mentora Katniss Everdeen i Peety Mellarka podczas 74. Głodowych Igrzysk, którego rozsławił na ekranie Woody Harrelson ("Urodzeni mordercy").

Adaptacja wyreżyserowana ponownie przez Francisa Lawrence'a ("Wielki marsz"), która trafi na ekrany kin 20 listopada bieżącego roku, zanurzy się w propagandzie szerzonej przez Kapitol i prezydenta Coriolanusa Snowa. W otoczce inspirowanej estetyką lat 60. i 70. XX wieku poznamy historię młodego chłopaka z górniczego Dystryktu 12, który podstępem zostaje "wyłoniony" w trakcie tzw. dożynek poprzedzających 50. Głodowe Igrzyska. W jubileuszowej edycji gry na śmierć i życie liczba zawodników jest dwa razy większa niż zwykle.

Wytwórnia Lionsgate postanowiła przypomnieć widzom drogę, jaką powieści pióra Suzanne Collins przebyły na srebrnym ekranie. W kilkunastominutowym klipie wrócono pamięcią do filmów z udziałem Jennifer Lawrence ("Poradnik pozytywnego myślenia") i Rachel Zegler ("Śnieżka"), a na samym końcu ujawniono niepublikowane dotąd fragmenty z "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek". Twórcy porównali, jak uwielbiane postaci wyglądały kiedyś, a jak będą wyglądać w nadchodzącym prequelu.

Haymitch Abernathy

Joseph Zada i Woody Harrelson jako Haymitch Abernathy w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe

W roli Haymitcha Abernathy'ego zastąpi Woody'ego Harrelsona australijski aktor Joseph Zada, którego widzowie mogą znać z seriali "Invisible Boys" i "Byliśmy łgarzami". Utalentowany 20-latek z Sydney zostanie "starszym bratem" większości trybutów uczestniczących w jubileuszowych Głodowych Igrzyskach.

Coriolanus Snow

Ralph Fiennes i Donald Sutherland jako Coriolanus Snow w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiał prasowy

Po znakomitym Donaldzie Sutherlandzie ("Duma i uprzedzenie") oraz Tomie Blythcie ("Ludzie, których spotykamy na wakacjach") na fotelu prezydenta Kapitolu zasiądzie Ralph Fiennes. Brytyjski aktor, który trzy razy walczył o prestiżową nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej (m.in. za "Konklawe"), pokaże nam zupełnie nowe oblicze prezydenta Coriolanusa Snowa.

Effie Trinket

Elle Fanning i Elizabeth Banks jako Effie Trinket w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiał prasowy

Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") została obsadzona w roli Effie Trinket, stylistki z Kapitolu. W serii poświęconej Katniss Everdeen bohaterka ta była grana przez Elizabeth Banks ("Dzień z życia blondynki"). To ona w pierwszej części wylosowała nazwiska protagonistki i Peety, a następnie razem z Haymitchem była dla trybutów wsparciem podczas wizyty w ociekającej bogactwem stolicy Panem.

Plutarch Heavensbee

Jesse Plemons i Philip Seymour Hoffman jako Plutarch Heavensbee w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe

W młodszą wersję organizatora III Ćwierćwiecza Poskromienia i wpływowego rebelianta, Plutarcha Heavensbeego, wcieli się Jesse Plemons, zdobywca prestiżowej Złotej Palmy za "Rodzaje życzliwości" w reżyserii Jorgosa Lantimosa. Poprzednio postać tę ożywił na ekranie Philip Seymour Hoffman ("Mistrz").

Caesar Flickerman

Kieran Culkin i Stanley Tucci jako Caesar Flickerman w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe

Rozbrajającego swoim sztucznym uśmiechem Caesara Flickermana zagra we "Wschodzie słońca w dniu dożynek" Kieran Culkin, zdobywca Oscara za "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga. Gwiazdor "Sukcesji" ma wysoką poprzeczkę do przeskoczenia. Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady") był świetnym showmanem na smyczy prezydenta Snowa.

Beetee Latier

Kelvin Harrison Jr. i Jeffrey Wright jako Beetee Latier w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe

Zanim Beetee Latier – geniusz z technologicznie zaawansowanego Dystryktu 3 – powtórnie został zmuszony do udziału Głodowych Igrzyskach (tym razem w edycji dla samych zwycięzców), pomagał Haymitchowi i innym trybutom w przygotowaniu do walki na arenie. Pałeczkę po Jeffreyu Wrightcie ("Westworld") przejmie w prequelu Kelvin Harrison Jr. ("Fale"). W 50. odsłonie gry bierze udział syn bohatera – 12-letni Ampert.

Wiress

Maya Hawke i Amanda Plummer jako Wiress w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe

Wiress, zwyciężczynię 49. Głodowych Igrzysk, która pochodzi z tego samego dystryktu, co Beetee, odegra w zapowiedzianym filmie Maya Hawke, odtwórczyni roli Robin Buckley w nostalgicznym serialu "Stranger Things". W 2. części "Igrzysk śmierci" z 2013 roku, zatytułowanej "W pierścieniu ognia", bohaterką tą była Amanda Plummer z "Pulp Fiction" Quentina Tarantino.

Mags Flanagan

Lili Taylor i Lynn Cohen jako Mags Flanagan w filmowej serii "Igrzyska śmierci" Fot. materiały prasowe