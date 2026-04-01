Pierwsze recenzje filmu "Drama" z Zendayą i Robertem Pattinsonem

"Drama" z Zendayą i Robertem Pattinsonem w roli państwa młodych, którzy przed ślubem zostają wystawieni na wiele prób, zbiera pierwsze recenzje krytyków filmowych. Niektórzy już ochrzcili komedię romantyczną mianem "najlepszego filmu" tego roku. Nie wszystkim się jednak spodobał.

REKLAMA

Zanim Zendaya ("Euforia") i Robert Pattinson ("Mickey 17") spotkają się na planecie Arrakis w trzeciej części "Diuny", spróbują zorganizować wesele w komedii romantycznej "Drama" w reżyserii Kristoffera Borgliego, który prawie cztery lata temu nakręcił zabawny horror "Chora na siebie". W filmie spod szyldu wytwórni A24, która ma na koncie oscarowe "Wszystko wszędzie naraz" i przerażające "Dziedzictwo. Hereditary", gwiazdy Hollywood poznają sekrety, przez które ślub może się jednak nie skończyć sakramentalnym "tak".

Siedem dni przed stanięciem na ślubnym kobiercu związek Emmy i Charliego zostaje poddany próbie. Para odkrywa sekrety, które mogą zabić jej miłość. Dodatkowo przyszli państwo młodzi mają na głowie wścibskich krewnych, przed którymi muszą pokazywać nieszczery uśmiech, by nie zdradzić im swoich problemów.

REKLAMA

"Drama", której kinowa premiera w Polsce odbędzie się 10 kwietnia, doczekała się pierwszych recenzji. W agregatorze Rotten Tomatoes tytuł cieszy się 88 proc. pozytywnych opinii (średnia z 17 ocen ekspertów). Krytycy filmowi podkreślają, że w dziele Borgliego natkniemy się na kontrowersyjne elementy, które mogą przeciętnego widza do siebie zniechęcić.

"Jednak pomimo kontrowersyjnej tematyki film nie byłby tak dobry, gdyby nie złożone kreacje aktorskie Zendayi i Pattinsona" – napisała Lauren LaMagna z portalu Next Big Picture, podkreślając, że twórca filmu zadaje widowni mnóstwo pytań, ale "odmawia udzielenia łatwych odpowiedzi". W recenzjach powtarzają się słowa o "hipotetycznej pułapce", w jakiej reżyser zamknął swoich bohaterów.

REKLAMA

"Stoimy przed psychologiczną zagwozdką równą dylematowi wagonika, ale o wiele bardziej realną" – stwierdziła Sherin Nicole z Riotusa, porównując obecną narrację Borgliego z jego poprzednim dziełem, czyli "Dream Scenario" z Nicolasem Cagem. Krytycy przyznają, że fabuła "Dramy" jest ciężka w odbiorze – zwłaszcza na płaszczyźnie emocjonalnej, gdyż snuje najgorsze scenariusze dla postaci wyjętych żywcem z prawdziwego życia.

Alex Harrison z serwisu Screen Rant uważa, że "Drama" jest jednym z najlepszych filmów 2026 roku. "Każdy, kto kiedykolwiek pokłócił się z bliską osobą, rozpozna to uczucie, które ten film tak perfekcyjnie oddaje w kinowym stylu" – oznajmił dziennikarz.

REKLAMA

Jedną z najsurowszych recenzji opublikował portal Daily Beast. "Pomysł na film jest niemal tak samo nierozsądny i żenujący, jak jego wykonanie – miażdżąco pozbawione humoru. Niezależnie od utalentowanych gwiazd, A24 powinno było trzymać 'Dramę' w ukryciu; w najciemniejszym zakamarku swojej najgłębszej szafy" – dodał Nick Schager.