Pierwsze plakaty z filmu "Diuna 3" już są. Timothée Chalamet przeszedł metamorfozę Fot. materiał prasowy

Cytując litanię przeciw strachowi, "nie wolno się bać". "Diuna: Część 3" Denisa Villeneuve'a na pierwszych plakatach zapowiada się na mroczny finał trylogii adaptacji Franka Herberta. Timothée Chalamet jako Paul Atryda przeszedł wielką metamorfozę, a wraz z nim reszta obsady.

REKLAMA

– To będzie najstraszniejsza część – tak o filmie "Diuna: Część trzecia" mówił Timothée Chalamet, odtwórca roli księcia Paula Atrydy, w wywiadzie z Matthew McConaugheyem w ramach wydarzenia "Variety" i CNN organizowanego na terenie Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Wychodzi na to, że trzykrotnie nominowany do Oscara aktor nie przesadzał, gdy wypowiadał te słowa. Nowe dzieło Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049") na pierwszych plakatach prezentuje się naprawdę niepokojąco.

"Diuna 3" na pierwszych plakatach. Jest i Timothée Chalamet, i Robert Pattinson (ZDJĘCIA)

Ostatnia część trylogii "Diuna" kanadyjskiego reżysera jest adaptacją książki "Mesjasz Diuny" pióra Franka Herberta, której akcja rozgrywa się 12 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień. Przepowiedziany "mesjasz naginający czas i przestrzeń" wstępuje na Tron Złotego Lwa, stając się nowym Imperatorem Wszechświata. Paul posiada zdolności jasnowidztwa, dzięki którym dostrzega, że niemalże każda możliwa ścieżka losu prowadzi do ludzkiej zagłady.

REKLAMA

Na dużym ekranie powtórnie zobaczymy gwiazdora "Tamtych dni, tamtych nocy", "Kompletnie nieznanego" oraz "Wielkiego Marty'ego", a wraz z nim Zendayę ("Euforia") jako Chani, Rebeccę Ferguson ("Peaky Blinders: Nieśmiertelny") jako lady Jessikę, Florence Pugh ("Midsommar. W biały dzień") jako księżniczkę Irulanę oraz Javiera Bardema ("To nie jest kraj dla starych ludzi") jako Stilgara.

Nowymi twarzami w adaptacji są m.in. Robert Pattinson ("Mickey 17"), któremu powierzono rolę "najzimniejszego złoczyńcy" w prozie Herberta, czyli tleilaxańskiego Tancerza Twarzy imieniem Scytale, a także Anyę Taylor-Joy ("Gambit królowej") w kreacji siostry głównego bohatera, Alii. Isaac de Bankolé ("Manderlay") zagra fremana Faroka, a Jason Momoa ("Minecraft") wróci na srebrny ekran jako klon Duncana Idaho, mistrza miecza z Ginaza, którego śmierć ujrzeliśmy w pierwszej części.

REKLAMA

Na pierwszych plakatach z "Diuny: Części trzeciej" widzimy metamorfozę, jaką w ciągu ostatnich lat wojny przeszedł Paul Atryda. Od samego patrzenia na ciemne bruzdy w okolicach jego niebieskich od melanżu oczu widzów przeszyje gęsia skórka. Pozostałe postaci też wyglądają ponuro. Najbardziej rzuca się w oczy Irulana i jej twarz pokryta białą glinką.

Kiedy premiera filmu "Diuna 3"? Zaraz zobaczymy trailer