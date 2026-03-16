Jedna bitwa po drugiej
"Jedna bitwa po drugiej" dostała aż sześć Oscarów

"Jedna bitwa po drugiej" zdominowała 98. galę Oscarów w Los Angeles. O czym jest film Paula Thomasa Andersona z Leonardem DiCaprio i Seanem Pennem? Gdzie go oglądać w Polsce? Już tłumaczymy.

Absolutnym zwycięzcą Oscarów 2026 została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która sięgnęła po 6 Oscarów, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszego aktora drugoplanowego (Sean Penn) i najlepszy scenariusz adaptowany (Anderson), a także za casting i montaż.

O czym jest "Jedna bitwa po drugiej"?

"Jedna bitwa po drugiej" jest inspirowana powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona z 1990 roku i skupia się na losach fikcyjnej grupy o nazwie French 75, która składa się z radykalnych lewicowych rewolucjonistów. Kiedy ich wróg z piekła rodem – pułkownik Steven J. Lockjaw – powraca po 16 latach, byli buntownicy jednoczą się, aby uratować córkę jednego z nich, wiecznie upalonego Boba Fergusona (Leonardo DiCaprio).

Owen Gleiberman z amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" określił dzieło P.T. Andersona mianem "filmu o autokracji, rewolucji, nacjonalizmie chrześcijańskim oraz rozdartym losie ojca i córki". "'Jedna bitwa po drugiej' tłumaczy, że z codziennego buntu narodzi się większa rewolucja" – napisał krytyk filmowy.

Film, który jest miksem filmu akcji, thrillera i czarnej komedii, ma aż 94 procent procent pozytywnych ocen od krytyków i 85 procent od widzów na Rotten Tomatoes, a polscy widzowie przyznali mu na Filmwebie notę 7/10. To zresztą "Jedna bitwa po drugiej" była faworytem Polaków do zwycięstwa.

W filmie reżysera "Boogie Nights" i "Aż poleje się krew" Leonardowi DiCaprio ("Zjawa"), towarzyszyli m.in. Sean Penn ("Rzeka tajemnic"), Benicio del Toro ("Fenicki układ"), Chase Infiniti ("Uznany za niewinnego"), Teyana Taylor ("Wszystko dozwolone"), Regina Hall ("Straszny dom") i Alana Haim ("Licorice Pizza").

Gdzie oglądać "Jedną bitwę po drugiej"?

"Jedna bitwa po drugiej" jest dostępna na HBO Max w ramach abonamentu. Film można też wypożyczyć za opłatą w serwisach VOD (CANAL+, Prime Video, MEGOGO, Rakuten TV, Player, Player Now, Chili, TV Smart i Pilot WP).